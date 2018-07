Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La violencia de las bandas criminales incendióEl jueves se produjeronAyer la violencia se incrementó,Los homicidios se concentraron en el sur del Estado.sufrió las peores jornadas de violencia que se recuerdan.Luego de que unel jueves, ayer el horror aumentó.Desde los primeros minutos del viernes hubo violencia,Más tarde, una serie de ataques dejó comoAdemás, campesinos encontraronEn, ataques simultáneos ocurridos poco después de la medianoche produjeronUna persona herida falleció después en un hospital.Más tarde fueron reportadasque lleva a la comunidad de Solís. En total, siete víctimas.Hubo además asesinatosEn la capital del estado huboEntre ambos municipios suman 15 las víctimas de homicidio desde la media noche del jueves.En el primero fueron ocho las víctimas mortales, comenzando con un hombre baleado junto con una mujer en el cruce de las calles Pedro Ascencio y Siembra, en la colonia San Juan de Retana; ella sobrevivió, aunque hasta anoche se encontraba grave.Según testigos ambos se encontraban afuera de una casa cuando se acercaron dos motociclistas y uno les disparó.Las víctimas corrieron pero no se libraron de las balas, el hombre cayó en la calle Siembra y la mujer quedó herida.Agentes investigadores localizaron en el sitio una gran cantidad de casquillos percutidos de un arma corta.Por la mañana dos hombres fueron asesinados afuera del taller mecánico “El Tigre”, en el fraccionamiento La Paz.Testigos dijeron a las autoridades que alrededor de las 11:45 desconocidos llegaron en un carro blanco, dos bajaron y dispararon contra Arturo, de 40 años y dueño del negocio, y Horacio, de 44.Trabajadores de establecimientos cercanos auxiliaron a las víctimas y pidieron ayuda, paramédicos acudieron pero ninguna de éstas tenía signos vitales.Unas horas después, en alrededor de 30 minutos fueron asesinados tres hombres, y un cuerpo fue arrojado desde un puente junto con bolsas que contenían aparentemente los restos de otro.Cuerpo dejado abajo de puente. Foto: AmA las 5 de la tarde dos de las víctimas iban en un auto Eclipse por el bulevar Euquerio Guerrero, sin darse cuenta de que eran seguidas por dos camionetas en las que iban al menos 10 hombres.Los asesinan cuando iban en un auto. Foto: AmUna cuadra antes de llegar al bulevar Arandas una de las camionetas le cerró el paso al automóvil y de la otra bajaron cuatro hombres con armas largas que abrieron fuego contra los ocupantes del carro; enseguida uno se acercó y disparó a la cabeza de las víctimas.En la calle quedaron decenas de casquillos de grueso calibre.Agentes de la Policía Municipal acordonaron la zona, dejando la escena del crimen al mando de agentes de la Policía Ministerial; unas dos horas más tarde los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense.A las 5:15 en varias llamadas a Emergencias se alertó de otro ataque a balazos en la calle Francisca Delgado en el fraccionamiento La Paz, donde en la mañana hubo un doble homicidio.En la colonia La Paz otro crimen. Foto: AmEn este segundo ataque tres hombres fueron acribillados, dos fueron llevados a un hospital y uno quedó muerto en la calle, al parecer un mecánico de la zona.Agentes de la Policía Ministerial y municipales tomaron el control de la escena y después de un par de horas peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y casquillos encontrados en el lugar.En el camino entre las comunidades Expo Fresas y La Sanabria fueron arrojados los restos de dos personas.Este camino se encuentra abajo del libramiento sur, desde la parte alta ocupantes de una camioneta aventaron un cadáver y bolsas con otros restos.Junto al cuerpo quedó una cartulina verde con un mensaje escrito.La zona fue acordonada y agentes de la Policía Militar y Policía Municipal quedaron en resguardo, mientras elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo las investigaciones.tres hombres murieron en el lugar en que fueron baleados, uno falleció en un hospital y el cuerpo de otro se encontró en un camino.A estas víctimas se suman otras dos cuyas cabezas fueron dejadas en un monumento conocido como “la maquinita”, y otras tres personas resultaron con heridas de bala.En la media noche del jueves se registraron varios reportes a Emergencias sobre detonaciones de arma de fuego.En un bar de la calle 1 de Mayo policías encontraron a un fallecido con heridas de bala, y a dos en la calle Soledad; en el bar los agentes encontraron una granada.Minutos más tarde fueron reportadas dos cabezas humanas en el monumento de la glorieta de la carretera Acámbaro-Jerécuaro, conocido como “la maquinita”.Posteriormente llegó otra llamada en la que se informó que en el camino a la comunidad Solís se encontraba el cuerpo de un hombre, elementos de Seguridad acudieron y corroboraron el reporte.Autoridades aseguraron que la violencia en el municipio dejó a cuatro personas con heridas de bala, y una falleció cuando era atendida en un hospital.Todo lo anterior ocurrió entre las 11 y media y las 12 de la noche del jueves, el retiro de los cuerpos se autorizó en las primeras horas de ayer y todos fueron llevados al Servicio Médico Forense de Celaya donde hasta ayer no habían sido identificados.Un hecho sangriento en un bar de Acámbaro. Foto: AmUn hombre de 34 años fue asesinado en su casa la madrugada de ayer, en la comunidad San José de Gracia.Agentes ministeriales acudieron a la escena del crimen a la 1 de la tarde, y fueron recibidos con insultos por familiares y vecinos de la víctima, de nombre Juan López.La hermana del hombre acudió a buscarlo y lo encontró en el piso, ensangrentado; llamó para pedir ayuda y acudieron paramédicos de la Cruz Roja pero sólo para confirmar el fallecimiento.Juan tenía cuatro heridas de bala, dos en el torax y los otros dos en el abdomen y la mano derecha.En el lugar del crimen se encontraron envoltorios que presuntamente contenían droga.Un hombre fue asesinado en un taller de tractocamiones de la comunidad Ballesteros, perteneciente a Salvatierra.Vecinos del poblado escucharon las detonaciones y avisaron a Emergencias, poco después acudieron agentes de la Policía Municipal y de la Policía Militar, y encontraron a la víctima sin signos vitales.El hombre hasta anoche no era identificado, el cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Forense de Celaya.En la comunidad Godoy, en Salamanca, fue localizado un hombre muerto, con las manos atadas y con heridas de bala.La víctima era delgada, aparentaba unos 55 años; estaba junto al puente rumbo a la comunidad Mexicanitos, y cerca se encontraron casquillos percutidos de grueso calibre.Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado resguardaron el sitio y agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios llevaron a cabo las indagatorias en el lugar.En otro caso, en la carretera Valle de Santiago-Yuriria fue localizado el cuerpo de un hombre, semidesnudo y con varias heridas de bala.Minutos después de las 6 de la mañana Emergencias recibió una llamada en la que se informó del hallazgo del cuerpo.Agentes de Seguridad Pública acudieron al sitio y confirmaron que ahí se encontraban un hombre de unos 35 años que vestía playera café, ropa interior azul y calcetas azules; alrededor del cuello tenía una toalla, y se le apreciaban heridas de bala.