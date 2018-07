"Estoy viva. Fue solo una edición de video realizada por Steve McClean y toda la ayuda de Zac Weathers y Leila Mrakovcich"

Kari Miller es ahora una sensación en redes sociales, esto luego de que se difundiera una grabación en donde es brutalmente arrollada por otro vehículo mientras realiza el conocido reto de Chona's Challenge o conocido en Estados Unidos como el 'In My Feelings Challenge' alucivo a la canción usada para hacer el reto.Mucho se especuló acerca de que la joven fue ingresada de emergencia al hospital, otros aseguraron que Kari había fallecido durante la grabación del video.Debido a la controversia generada, Kari Miller confesó a través de Facebook que el accidente que sufrió mientras grababa el In My Feelings Challenge fue un montaje, dejando a muchos pasmados, sorprendidos y hasta molestos:La declaración de la joven indignó a un gran número de usuarios, otros más mencionaron que ella misma aclaró la situación en el video publicado en su cuenta dey afirmaron que es un claro ejemplo de lo que puede suceder por seguir retos virales peligrosos.