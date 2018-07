“Con la peor tristeza tengo que informarles a toda la gente de Guanajuato que venían a verme al Tunnel Fest, que no podre estar ahí, ya que esta mañana (sábado) hora de Munich el aeropuerto fue evacuado. Los promotores de Tunnel fest hicieron todo lo posible por que yo asistiera”, dijo en sus redes sociales.

En esta ocasión, el túnel San Diego (cerca de Presa de la Olla) fue el lugar que albergó los beats deUno de los Dj’s confirmados que cancelaron por motivos ajenos a la producción fue Héctor, quien se disculpó horas antes de su presentación.En cambio, el músico ofreció el domingo un brunch en terraza Villa Las Ranas.A hora cero del Tunnel Fest, se vio a millenials y chavos mayores asistir al lugar, algunos fueron retirados del lugar por no contar con pulsera obligatoria para el acceso.Borja es uno de los viejos conocidos de Guanajuato, pues el el encargado de amenizar la mayoría de las fiestas o eventos especiales de la capital y de León e Irapuato.“Psychedelic Trip”, fue parte del repertorio de más de una hora. “Don’t Forget to Home”, su último sencillo trasladaron a todos por el ambiente playero en plena ciudad. “I Get Deep”, “Now You Now”, “Paris”, “Write your name”, fueron parte de su poderoso set.El hielo seco inundó los cuerpos de quienes por el calor, se mantuvieron empapados.Los chicos sacaron selfies, otros más intentaron ligar, y los demás sólo mantuvieron sus manos arriba, con unos tragos ya encima.