"A propósito de jóvenes, pedimos un minuto de silencio pasa tres cineastas, para los tres cineastas desparecidos de Guadalajara, les pidió un minuto de silencio", dijo Tenoch Huerta, conductor del evento.



"Vengo a celebrar que se está laborando una carrera en este mundo tan difícil, apoyando como lo hacemos con todos", dijo.



"Me van a hacer llorar, para él fue un gran reto, de repente me manda una foto con barba, después me manda una foto de su equipo, de su crew y descubrí que se dejo la barba para verse más grande. Qué gran diocidencia que haya presentado su película aquí", dijo la productora.



El Teatro Juárez fue el lugar donde la emoción de desbordó tras conocer a los ganadores de las distintas categorías.Con un silencio se dedicó un pequeño homenaje a los tres cineastas jaliscienses que perdieron la vida debido al crimen organizado.Pero también hubo emoción, pues los asistentes agradecieron a los jurados de todo el mundo, y como es tradición Sarah Hoch, llamó a hacer la foto del recuerdo antes de proyectar la película "Blindspoting" de Carlos López Estrada.La pasarela de clausura continuo y el público entró a disfrutar.Pepillo Origel habló sobre el trabajo de Carlos López Estrada, hijo de su amiga, Carla Estrada.Y Carla resaltó orgullosa del trabajo de su hijo.LOS GANADORES"Cata" de Ana Carolina Guillén y Ricardo Villanueva Nájera"Santa Bárbara" de Anaís Pareto"Fauve" de Jeremy Comte, Canadá."Apia" de Myrsini Aristidou, Francia.Staff Pick(El que se transmitirá en la plataforma Vimeo)"Death of the Sound Man", de Sorayos Prapapan, Tailandia.1 lugar "Bastardos Desterrados" 35 mil pesos2 lugar "Buscando el Green" 30 mil pesos3 lugar a "Nostalgia" 25 mil pesosMejor corto mexicano"Mascara mística", de la University of Advanced Technologies de San Luis Potosí.Premio del público "La última y nos vamos" el musical ranchero queretano.Mejor banda sonora“(Re) escribiéndome” de Sweet Mila, Ibero CDMXKickstarter entegró un reconocimiento por el fondeoal Rally e Identidad y Pertenencia respectivamente"Mute" y "Bastardos desterrados""Algo mágico sucede"Diseño de vestuarioAndrés Zuno por la actuación en "Mute"Actuación femenina de Sofía Yaca"La Mami" de Laura Herrero y producido por Laura Imperial recibió el estímulo fiscal eficine 189."Lo que hacemos con lo nuestro"Con premios de hasta 250 mil pesos."Fractal" 150 mil de pesosServicios de corrección de color"Sanjuaneras"Dinner PartyÁngel Soto"Agüero"José Manuel Azuela"Silica"Pía Borg"wildebeest"Nicolás Keepens& Mathias Philips."Historias de lobos"Agnes Men"Obscuro barroco"Evangelia KraniotoMención especial"Me vas a gritar"Ganador:"Sinfonía de un mar triste"Carlos Morales"Hasta los dientes""M"Eva Villanseñor"Algo que nos está pasando como sociedad""La culpa""Velvet" Paula Hopf"Drzenia" David BodzakMención especial"Los débiles" de Raúl Rico."Restos de Viento"Jimena Montemayor Loyomm"Los versos del olvido" Aureza Khatami