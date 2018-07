Afición de Chivas le protesta a directiva

2018-07-29 12:17:37 | EL UNIVERSAL | Redacción

Se convocó a que la fanaticada encendiera las linternas de sus dispositivos móviles al minuto 19:06, en alusión al año de la fundación del Rebaño. Foto: Especial.



Los modos de la directiva del Guadalajara hacia sus jugadores tienen harta a su afición, a tal grado de que tomó acciones para alzar la voz y castigar a quienes han gobernado con mano dura.

Los reclamos son pacifistas. No incitan a la violencia. Piden que José Luis Higuera, CEO de Grupo Omnilife-Chivas, deje de tomar decisiones, por ello, un grupo de fanáticos creó el "Movimiento de Autodefensa Rojiblanca". "Lo de [Matías] Almeyda fue una puñalada para la afición. Es un mensaje para

Jorge Vergara, ya los malos tratos a los jugadores se van a acabar", justificó Miguel Arellano, miembro del comité, que cobró fuerza por medio de redes sociales.

Se convocó a que la fanaticada encendiera las linternas de sus dispositivos móviles al minuto 19:06, en alusión al año de la fundación del Rebaño. De igual modo, se invitó a sostener imágenes con el rostro de ídolos que dejaron el club por diferencias con la actual directiva.

¿Miedo a represalias? "No", dice Arellano, pero preocupado por aclarar que "Movimiento de Autodefensa Rojiblanca no es un grupo de choque. La directiva nos ha hecho parecer que somos unos encapuchados y no. Queremos dar el banderazo para tomar fuerza ante una directiva visceral y con un gran ego que lo antepone al equipo".