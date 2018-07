Caixinha liga 2 victorias con Cruz Azul

2018-07-29 12:49:59 | EL UNIVERSAL | Redacción

Pedro Caixinha no se marea en un tabique por las dos victorias seguidas ni le echa en cara las palabras retadoras de José Cardozo en la semana.

Para el portugués, Cruz Azul busca ser el más grande, a toda costa.

"No es polémica, es verdad [sobre declaraciones de Cardozo]. Soy frontal, hay una inversión grande de dinero en los jugadores y en la estructura de nuestro club. Queremos ser el más grande, de eso no hay duda", dijo.

Sobre el juego que se dio ante el Guadalajara, mencionó:

"Las condiciones fueron muy malas en el inicio. Se pudo jugar un poco más en el segundo periodo. Con el paso del tiempo entendimos cómo jugar mejor, teniendo a Caraglio como referente. Empezamos mejor la segunda parte con ese gol, ganamos en confianza para poder hacer el juego que nosotros queríamos".

Por su parte, José Cardozo dijo no estar preocupado por su permanencia en el banquillo, sino en tratar de levantar al equipo. "El partido de hoy [ayer] fue atípico. No se jugó futbol, se jugó a no cometer errores y fuimos nosotros los que lo cometimos. Fue lastimoso jugar así, ellos sacaron provecho de su corpulencia, nuestra característica es otra, así que en eso fuimos superados".

No está preocupado: "Creo ciegamente en que este equipo tiene capacidad y sé que se va a levantar. Sabemos dónde estamos, la responsabilidad y obligación que tenemos, sobre todo con la afición".