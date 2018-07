Matan a hombre a golpes en su vivienda

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un hombre de 60 años fue golpeado por desconocidos en su casa; aunque la persona alcanzó a salir a la calle para pedir auxilio, falleció cuando llegó al Hospital General.Según los vecinos estos hechos se registraron alrededor de las 9 de la noche del viernes, cuando se vio al ahora occiso identificado como Isaac Torres, de 60 años, en su casa platicando con unos desconocidos.comentó un vecino.Según los colonos don Isaac quedó tendido en la calle, sobre un charco de sangre, posteriormente llegaron los familiares, quienes lo llevaron en un vehículo particular al Hospital General.platicó a am Express un vecino.Colonos comentaron que don Isaac no aguantó tantos golpes.Los pobladores indicaron que en la zona hay mucha inseguridad, aunque se desconoce el motivo de la agresión.Cerca de las 3 de la tarde de este sábado se presentó personal de homicidios de la Procuraduría de Justicia del Estado, para delimitar el área de la agresión la cual sucedió justo a la entrada de la comunidad.Los peritos se dieron a la tarea de buscar indicios que pudieran dar con la identificación de los responsables, quienes tras agredir a Isaac se dieron a la fuga con rumbo desconocido.insistió un vecino.La casa de don Isaac está justo a la entrada de la comunidad, por lo que el acceso principal fue cerrado por el personal de Homicidios, mientras realizaban las investigaciones de campo correspondientes.