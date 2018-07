ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La representante del Partido del Trabajo (PT) Miriam Nayeli Avilés Candelaria trae un pleito casado con la consejera presidenta de la comisión de Equidad de Género y Participación Ciudadana, Martha Alicia Hernández Hernández, pues resulta que cada que en cada participación de la consejera electoral en pleno, siempre sale la representante petista a debatirle. Comentan que este encono no es casualidad, pues tiene una clara consigna de alguien del propio Instituto Estatal Electoral (IEE) de Hidalgo quien ya no quiere en el organismo electoral a la consejera y otros dos más que han hecho sobrepeso.“No lo sé Rick, parece falso” diría Chumlee a su jefe del programa ‘El Precio de la Historia’ por la nominación a los Napolitan Victory Awards del encargado de Comunicación Social de Pachuca, Jesús Portillo Mendoza, quien desde la semana pasada anda presumiendo la postulación que… el mismo hizo, inscribiéndose en una plataforma digital de la asociación con sede en Washington D.C. Bastante trabajo en cuestiones comunicativas le falta al bacheado municipio de Pachuca.Los ciudadanos de Pachuca se preguntan, ¿y dónde está el dinero para ejecutar las obras en la ciudad?, resulta que ahora se guardó 8 millones de pesos cuyo destino nadie sabe y nadie supo. ¿Será que la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán ocupó ese recurso en las pasadas elecciones?.Mientras escasea el agua en varias colonias de Pachuca, en el fraccionamiento Palmar hay un enorme fuga que ya lleva mas de una semana y media, si que ninguna autoridad haga algo por arreglarla, pese a que los vecinos ya la reportaron nada más no hay para cuando vaya personal a subsanar.