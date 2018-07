Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Irapuato iniciará los operativos de revisión de precios que se ofrecerán en el Buen Fin, a realizarse durante el mes de noviembre.El titular, Roberto Zamora Guerrero, señaló que vigilarán que en los comercios que participen en esta estrategia comercial ofrezca verdaderos descuentos, y que no generen publicidad engañosa para los clientes.Señaló que en breve iniciará reuniones con los gerentes de las tiendas departamentales que participarán en el Buen Fin, para que pongan lupa a los precios que ofrecerán, pues a mayores descuentos hay más oportunidades de venta.“Vamos a iniciar con el monitoreo del Buen Fin, tenemos que hacerlo con mucha antelación porque cuando se presenta, hay gente (comerciantes) que vuelve a poner los precios anteriores, no hay descuentos”, dijo.Zamora Guerrero indicó que para esa temporada, los ciudadanos ahorran su dinero a la espera de encontrar los mejores precios, por lo que estarán atentos de que así suceda.Agregó que en el Buen Fin de 2017 detectaron 2 comercios con publicidad engañosa, sobre todo en tiendas departamentales.“Lo único que si le pedimos al consumidor es que le tome una fotografía, porque es una evidencia y contra eso nos vamos, afortunadamente no se ha presentado mayor problema, el año pasado hubo 2 y se solucionaron, con mayor descuento que estaba ofrecido”, puntualizó.