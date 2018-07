Pide Obispo no quitar la dignidad a ningún ser humano

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el marco de la jornada por la Trata de Personas, Enrique Día Díaz, obispo de la Diócesis de Irapuato pidió no aprovecharse ni abusar de la necesidad de otras personas, así como no quitar la dignidad a ningún ser humano.“En nuestras comunidades no está lejano eso, aprovecharse del hambre para someterlo en diferentes situaciones de trata, del narco, de tantas cosas en que se jala al joven, al niño, a la niña, en vista de un provecho económico de determinadas personas y se nos olvida que cada individuo es hijo de Dios”, dijo.Al cuestionarle sobre la prostitución, el Obispo indicó que como Iglesia no buscan juzgar las personas que se dedican a la prostitución, pues lo que se requiere es buscar caminos de respeto y dignidad.“En todo este ambiente de prostitución hay mucha corrupción, mucho aprovecharse de las necesidades de las personas, mucho denigrar a las personas, se necesitarían programas, tendremos que pensar y reflexionar nosotros como Iglesia de cómo ayudar a que la persona no se venda por dinero”, refirió.Díaz Díaz dijo que los sectores vulnerables de la sociedad se deben cuidar, principalmente los niños y jóvenes, que pueden llegar a ser pervertido por personas que buscan aprovecharse y sacar un beneficio de ellos.Asimismo, indicó que personas de la Diócesis de Irapuato ya se han acercado a platicar con las mujeres que practican actividades de sexo servicio a un costado de la catedral, no para condenarlos, sino para ofrecer un espacio de desarrollo.Tras darse a conocer que la plaza Abasolo a un costado de la Catedral de Irapuato será rehabilitada, el Obispo indicó que si bien es bueno embellecer la ciudad, se requieren obras que generen un verdadero beneficio social.“Habrá que ver si son realmente las necesidades básicas de nuestra sociedad, siempre es bueno embellecer la ciudad, pero no basta, necesitamos ver las obras básicas, las necesidades fundamentales que requiere toda la ciudad”, finalizó.El aborto es un problema de educación, ignorancia y falta de responsabilidad de parte de la persona que realiza esta acción, señaló el Obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.Lo anterior, tras cuestionarle sobre el hecho de que mujeres guanajuatenses han viajado a Ciudad de México a practicarse un aborto, entidad en la que esta acción es legal, de acuerdo a información publicada por medios de comunicación locales.“El que una mujer se encuentre en situación de aborto ya es una injusticia para la mujer, o porque fue abusada o porque tiene ignorancia, o porque no tiene, o porque no tiene responsabilidad”, dijo.Enfatizó que querer quitar las consecuencias sin mirar las causas o raíces, son factores para que la problemática no se erradique, pues se pierde la dignidad de la persona.Díaz Díaz destacó que no se pueden argumentar derechos quitándole la vida a otro ser humano, pues de esa manera se violentan los derechos de terceros.“Cuando nada más nos fijamos en las consecuencias no podremos solucionar el problema (...) muy directamente es, cuando se argumentan derechos de la persona, para destruir a otra persona, creo que hay ciertos límites”, puntualizó.