‘Seamos guardianes de árboles’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“El árbol es el guardián de nuestras vidas, no podemos seguir maltratándolos”, comentó María Leticia Ochoa Zepeda, presidente de la asociación Planeta 4, como reflexión sobre la importancia de los árboles, ya que hoy en día se han visto varios casos en Irapuato donde se han talado para trabajar en obras.La Presidenta de Planeta 4 invitó a toda la ciudadanía a colocar un pensamiento en uno de los árboles ubicados sobre el bulevar Díaz Ordaz, el próximo lunes en punto de las 5:30 de la tarde.Lamentó las pérdidas que se han dado durante las primeras obras de esta administración, como las que se realizaron sobre el bulevar Euquerio Guerrero, donde se hizo un aumento sobre la avenida y se recorto el camellón, quitando muchos árboles.Ochoa Zepeda refirió que en este momento en Irapuato dañar los árboles es verdaderamente un crimen, no solamente para el medio ambiente, sino para todos los irapuanteses, incluyendo los políticos y funcionarios que toman estas decisiones.“Es una pena y una vergüenza, porque sus nietos se los van a reclamar al paso de los años... si de verdad tuviéramos exceso de árboles no estaríamos en los niveles de contaminación que estamos y otro sería el contexto” señaló.Lamentó que pese a las protestas que ha habido por varias obras y ecocidios, muchas personas lo hacen ‘a escondidas’, por temor a sufrir represalías.“Todas las personas que perciben y tienen el conocimiento de la importancia de los árboles, deben convertirse en guardianes de árboles, deben ir poner un pensamiento en esos árboles, como una muestra de solidaridad y de entendimiento de que estamos ligados a ellos como seres humanos, por la fuente de oxigeno que se respira a través de esa magia que es la fotosíntesis”, animó.Por último la presidenta de Planeta 4 dijo que la principal función de un árbol es darnos una buena calidad del aire, porque sin el aire no podemos vivir.“En muchas ciudades el concepto del árbol es sagrado y cuando nosotros cambiemos este concepto vamos a comenzar a cuidarlo” concluyó la titular de Planeta 4.