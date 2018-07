Viven con miedo comerciantes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de los ataques violentos que se han dado en Irapuato, comerciantes de diversos puntos de la ciudad se sienten inseguros dentro y fuera de sus establecimientos.Tras registrarse dos ataques en menos de media hora el mismo día, uno de ellos en la colonia Tabachines, donde murieron dos hombres, comerciantes de la zona temen por su seguridad.“No estamos seguros ni adentro y fuera de nuestros establecimientos, porque no sabes en que momento va ocurrir algún ataque y ser víctimas de un daño colateral,” comentó Pablo “N”, comerciante de la colonia.Hoy en día los indices en cuanto de inseguridad han aumentado en Irapuato; robos, ataques y asesinatos ocurren casi a diario en la ciudad.“La inseguridad se está viviendo en diversos puntos de la ciudad y nosotros como comerciantes ya no podemos estar tranquilos ni en nuestros establecimientos porque no sabemos en que momento vaya a suceder algún ataque contra personas ajenas a nuestros negocios”, refirió José “N”, comerciante.Los vecinos han manifestado que en toda la avenida Tabachines, casi a diario se comenten robos por parte de delincuentes que se pasean en motos y rondan las calles aledañas, también muy cerca de la Secundaria Oficial y de la Universidad UQI.“ Muchos jóvenes estudiantes tanto de secundaria como de universidad han sido asaltados con pistola y les han quitado sus cosas, celulares y hasta los tenis”, refirió una de las vecinas y comerciantes de esta zona.Colonos de esta zona argumentaron que aunque los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública realicen en rondines, aún así la delincuencia no se detiene.