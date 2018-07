Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Solo cerrando las puertas del pasado,se abren las del porvenir.”Francoise Sagan (1935-2004) Escritora francesa.Al haber titulado este ensayo como “El Futuro Presente”, fue inevitable que recordara dos pasajes de la vida que me impactaron: uno, que en clase de Literatura Española con la maestra Molina, (en el Colegio Humboldt de Puebla, Pue.,) era menester que aprendiéramos versos o cuartetos de diversos autores y, entre ellos estaba don Jorge Manrique que vivió en España allá por el siglo XV y la famosa copla que compuso ante el féretro de su padre. De esas coplas, la parte más relevante es: “…cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte… tan callando…”Y el otro, fue la película titulada “Cuando el destino nos alcance” en la que los papeles protagónicos los llevaron los grandes actores Charlton Heston y Edward G. Robinson (que por cierto fue su última película, si no me equivoco) y que el tema central era la falta de alimentos en el siglo XXI y que se sustituían por nutritivas galletitas verdes y rojas.¿Película de ciencia ficción? ¿Qué tanto nos hemos estado acabando al planeta para que el cambio climático se haga presente? ¿Cuántos bosques han desaparecido (Michoacán, Quintana Roo, Oaxaca, etc) o selvas (África, Brasil, Chiapas, etc.)? Ríos y mares contaminados, hambruna reinante entre un alto porcentaje de la población mundial. ¿Cómo vamos con eso, eh?Pues resulta que la vida va pasando y las cuestiones triviales son las que nos van atrapando al grado de dejar al margen situaciones relevantes como ver crecer a los hijos, disfrutar un amanecer o atardecer, apreciar una tormenta en donde la naturaleza nos deja reducidos a nuestra realidad, etc.Ahora, la tecnología, con esa velocidad asombrosa que va desarrollándose, nos muestra vehículos antigravedad (Volkswagen lo está desarrollando); otros que ya han dejado como cosa del pasado a los coches eléctricos; otros más que circulan a base de agua (sea dulce o de mar), etc., etc.Estos cambios tan vertiginosos también impactan a la vida comercial y, por ende, a la sociedad que, ¿acaso lo percibirá?Miren ustedes, apreciables lectores, solo por citar algunos ejemplos cotidianos, empiezo por el internet que, originalmente estaba considerado como un elemento para la guerra y ya ha logrado que todo mundo navegue en él y esté conectado, afectando distintas actividades comerciales, algunas para mejorar y otras hasta para desaparecer.Por ejemplo, hay un servicio de música en línea que da acceso a millones de canciones, en cualquier dispositivo, que se llama Spotify y está afectando muy seriamente a las empresas discográficas.Las agencias de viajes están preocupadas por los sitios que ofrecen reservaciones de hospedaje en hoteles, departamentos, albergues y que lleva el nombre genérico de Booking.Hoy le hace eco a Booking, mañana quien sabe, la plataforma de la empresa Airbnb que también se dedica a ofertar alojamientos a particulares y turistas.Waze es una aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande del mundo y que está acabando con los GPS.Nubank, que son bancos digitales y operadores de tarjetas de crédito que están amenazando al sistema bancario tradicional, a menos que sean los grandes capitales los que estén creando este ciberdinero considerando que pocos países realmente tienen su moneda respaldada por oro.El servicio de e-mail, que quiérase o no, está desplazando a las oficinas de correo del mundo en donde, para que se utilice el servicio postal, se dan atractivos descuentos… bueno, no en México.Apreciables lectores, no es posible que sigamos viviendo como hace diez años. O ustedes, ¿qué consideran? Porque en esta época hay que ponerle mucha, mucha atención al futuro ya que, no deja de ser irónico que tal vez no tengamos alguno, como dijo, más o menos, Arthur C. Clark, (19117-2008) escritor inglés de ciencia ficción.Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones. Prohibida su reproducción parcial o total. La copia o distribución no autorizada de este artículo por el autor y, en su caso, su correspondiente imagen, infringe los derechos de autor.