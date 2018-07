Imposible no hablar

[email protected]

Para muchos de los mexicanos desde hace más de un año es prácticamente imposible dejar de hablar del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, que como todos sabemos se ha caracterizado por sus ataques a México y a los mexicanos por los aspectos de la migración ilegal tanto de los mexicanos como de los centroamericanos hacia su país, proponiendo entre otras cosas para controlarla la construcción de un muro en la frontera de México y los Estados Unidos. También lo tenemos muy presente por aquello de todas las dificultades que ha venido poniendo para que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, nuestro país y el de él pueda permanecer. De manera similar nos es imposible dejar de hablar del presidente electo en nuestro país Andrés Manuel López Obrador, porque si bien es verdad que ganó las elecciones en forma aplastante, también lo es que su figura política, sus planes en muchos aspectos y no pocos de sus colaboradores, no acaban de convencer a una cantidad muy apreciable de mexicanos ni a muchos analistas políticos, por lo que constantemente se están haciendo comentarios y críticas a diferentes puntos, que formando parte de su plan de gobierno no parecen ser adecuados desde el punto de vista social y económico y que de llevarse a cabo podrían causar serios perjuicios a muchos mexicanos.En días pasados altos funcionarios del gobierno estadounidense vinieron a México a entrevistarse con el actual presidente de la República, pero también de manera muy concreta con el que seguramente será el nuevo presidente de nuestro país el día 1 diciembre del corriente año. Además, se supo del intercambio de cartas entre el señor Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Pero lo interesante es que en las comunicaciones que intercambian López Obrador y Mister Trump se dice entre otras cosas que se parecen en que cada quien quiere realizar grandes cosas en su país y que saben cumplir lo que han prometido, afirmándose, por supuesto, que habrá colaboración entre los países sobre puntos álgidos como son la seguridad y migración. Esta comparación no causó buena impresión entre muchos mexicanos y los analistas políticos que siguen cuestionando algunos de los puntos del plan de gobierno del que será el nuevo presidente. Dicen que con esto se reafirma que según vaya avanzando el periodo de transición y después ya en la silla presidencial, el presidente nuevo irá dejando salir su carácter autoritario que hasta ahora ha reprimido, puesto precisamente una de las características del presidente estadounidense es el ser autoritario y tratar de imponerse no sólo en su país, sino también en el resto del mundo. Señalan, pues, coincido con ellos, que esa comparación no es precisamente un buen augurio.Tampoco es señal tranquilizadora, el que al expresar su inconformidad con la decisión del Instituto Nacional Electoral se haya referido en términos poco comedidos a esa institución y a los consejeros, hablando de vileza en ella. Cosa que no resulta tranquilizante, pues si bien es normal que se haya interpuesto el recurso que la ley permite, ante los medios califique de esa manera al Instituto autor de la determinación legal impugnada.En lo relativo al Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se está construyendo, expresó que suspendería esa construcción, para después decir que se analizaría esta para que no hubiera corrupción y que en todo caso lo conveniente sería que fuera concesionada a la iniciativa privada y no se invirtiera más dinero público. Ante las críticas, dijo posteriormente, que se analizaría el procedimiento seguido para su construcción y si hubiere irregularidades se suspendería, nombrándose una comisión para ello y después abrir una consulta con el pueblo. En el momento actual el que será el Secretario de Comunicaciones y Transportes del gabinete Lópezobradorista ha señalado que habrá una especie de junta de expertos del gobierno y de los designados por él para tomar la decisión final. Sin embargo, en una nueva declaración el llamado presidente virtual se sigue refiriendo a una consulta con el pueblo. Esto para muchos es peligroso, porque pudiera suceder que aún en el caso de que los expertos, como es lo más probable, estimaran viable ese aeropuerto, quizá esa consulta popular a todas luces irregular e ilegal podría ser manejada para que a fin de cuentas se estimara, atendiendo a un voto popular negativo, inconveniente en lugar de ese aeropuerto. Una muestra más, se dice, de que en López Obrador del "amor y paz" está comenzando a cambiar.También, la propuesta de cambiar Secretarías a distintas ciudades del país, distribuyéndolas prácticamente por todo el territorio nacional, sin que exista una razón válida y precisa que la sustente, es una muestra más de que pretende imponer una idea que no es adecuada, porque en realidad nada bueno resultaría y en cambio sí lastimaría profundamente a miles de personas que trabajan ahora en las Secretarías ubicadas en Ciudad de México, lesionándolas no sólo en el aspecto familiar y ambiente de trabajo, sino también en el económico, como lo han manifestado expertos, y no obstante ello, también trata de imponer esa ocurrencia, en contra de la cual trabajadores y sindicatos están comenzando a presionar para que no se realice.Ojalá, que estas, y otras señales inquietantes, que por falta de espacio no alcanzo a comentar, que ya habían aparecido y se han fortalecido en este periodo de transición, no tengan el significado que parecen tener.