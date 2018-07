Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A poco más de dos meses de convertirse en presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua parece que quiere mejorar la transparencia en el Estado promulgando una iniciativa de reforma que prohíbe las adjudicaciones directas en las concesiones.La todavía Diputada presentó esta semana una iniciativa para desaparecer de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado la posibilidad de adjudicar de manera directa.Si bien esta iniciativa viene tras la recomendación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción al Congreso Local, después de que se dio a conocer que el Gobierno del Estado adjudicó de manera directa a Grupo México la construcción y operación del Libramiento Silao, con esto Paniagua Rodríguez podría evitar que se sigan realizando estas prácticas en el municipio que encabezará tal y como ocurrió con su hermana.¿Cómo olvidar que hace justo un año, el Gobierno Municipal dio adjudicaciones directas de obras Impulso que se construyeron con la deuda adquirida por el Municipio a Graciela Paniagua Rodríguez, hermana de la Alcaldesa electa?Si bien podría o no haber influencia en la decisión, lo cierto es que fue una decisión muy polémica ya que la hermana de la legisladora fungió como prestanombres de su esposo, pues éste no podía participar en licitaciones por falsificación de cédulas profesionales en procesos anteriores.Desde un primer momento se trató de desvincular a Elvira Paniagua de su cuñado incómodo; sin embargo la mancha quedó ahí, ya que la propia Diputada votó a favor de la adquisición de la deuda municipal.Las adjudicaciones directas son el pan de cada día en la obra pública municipal con obras menores al millón de pesos que se van encareciendo, favoreciendo ciertas a empresas constructoras.Si bien esto fue usado en campaña, a Elvira Paniagua poco le afectó y ahora trata de borrar ese pasado buscando transparentar las asignaciones del Estado.Copiar el esquema de seguridad de la ciudad de Morelia, en Michoacán, con Centros de Atención a Víctimas, Policía de Proximidad y Juzgados Cívicos, es ahora una medida necesaria para reforzar la seguridad en Irapuato.Así lo aseguró el alcalde con licencia y electo de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, quien aseguró que este esquema ha dado resultados en dicha ciudad, disminuyendo los índices delictivos en este municipio.Por eso Ortiz Gutiérrez sostuvo reuniones con Bernardo León Olea, Comisionado de Seguridad de Morelia, esta semana y recalcó que las acciones que den continuidad a los proyectos de seguridad serán replicadas en los próximos 3 años.Sin embargo, algunos no se mostraron muy conformes con la idea como el regidor con licencia David Muñoz Torres, quien aseguró que aunque sus intenciones son buenas, la ciudad de Irapuato es completamente diferente a la ciudad michoacana.Además, el arquitecto priísta señaló que sería prudente esperar a que el nuevo Gobierno de la República que encabezará Andrés Manuel López Obrador, establezca el plan de seguridad nacional y las nuevas estrategias de pacificación y disminución de la violencia, prevención del delito y reglas de operación para la concurrencia del dinero antes de armar un plan para nuestro municipio.Muñoz Torres le recordó al futuro Alcalde que ya fue a Chihuahua y a Colombia a buscar alternativas de seguridad con prácticamente ningún fruto, aunque es bueno que le interese enderezar el rumbo, pero hay que ser mesurados.Además el actual alcalde interino, Xavier Alcántara, fue cuestionado por la asistencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, quien abandonó sus funciones para reunirse con el comisionado morelense y con Ortiz Gutiérrez, ante lo que el primer Edil respondió que el Alcalde electo tiene a su disposición los directores que así considere para los efectos de la transición, es algo natural, que está incluso dentro del marco jurídico de una entrega-recepción, sobre todo si es para buscar mejoras en el tema de seguridad.La obra pública de Irapuato se ha convertido en una mancha más de la Administración, pues hay ciudadanos que siguen poniéndose en contra de cada uno de los proyectos que se inician.Y es que ni la Dirección de Movilidad y Transporte, a cargo de Pascual Cruz Palomino, ni la Dirección de Obra Pública encabezada por Jonathan Muñoz Angulo, han sabido resolver la problemática vial y molestias que ocasionan dichos proyectos.Esta semana nuevamente la rehabilitación del Jardín Principal dio de que hablar, pues no sólo se cerró la calle Juárez para emprender los trabajos, sino que también continuó la molestia por los rumores del retiro del kiosco.Ahora fueron ciudadanos, entre ellos militantes de Morena, los que hicieron una manifestación para quejarse de la obra, la cual hizo poco eco a las autoridades municipales, que no prestaron mayor caso al hecho.Durante la semana, tanto el alcalde electo, Ricardo Ortiz, como el Director de Obra Pública ya salieron a decir que por el momento el kiosco no se quita, sin embargo no es una aseveración total y esto sigue crispando a los ciudadanos que se encuentran pendientes del tema.En los últimos meses la Administración se proyecta cerrada al no querer abordar los temas que molestan a los ciudadanos, por lo que sólo queda esperar a que tengan ganas de mostrar los proyectos y sobre todo a que la calidad de las obras sea la deseada y genere un beneficio real para los irapuatenses.Las cosas se van acomodando para la próxima administración en Celaya y entre aspectos extraños, los políticos se frotan las manos para ocupar sus siguientes cargos. Y algunos funcionarios cercanos a la presidenta municipal electa de Celaya, Elvira Paniagua, van dando muestra de lo que serán los próximos tres años.Resulta que el próximo primer síndico electo del PAN, Jorge Armengol, solicitó licencia al Consejo de la Junta Municipal de Agua Potable (Jumapa) donde se desempeña como Director Jurídico, no por unos días sino por ¡tres o seis años! Sí leyó bien, un permiso para faltar a su puesto por tres o seis años. Dicho de otro modo, pidió que le apartaran su lugarcito mientras se desempeña como Síndico, para al término regresar a su silla. Y claro, por seis años, por si la Alcaldesa electa llega a ser reelecta.Pero resulta que el Director del organismo encargado del agua potable determinó que tener una ausencia tanto tiempo, podría generar alguna afectación al mismo. Por tanto no se le otorgó la licencia. Lo que se esperaría es que el Consejo negara la licencia y quedaría al futuro Síndico decidir, pero resulta que no fue así, el consejo determinó no esperar a que Armengol renunciara a su cargo y ¿qué creen? Salió con la chistosada de no darle la licencia, pero sí una jugosa indemnización al aprobarle su remoción... Despido, o correrlo en pocas palabras, lo cual implica que se le tenga que dar un buen finiquito y no solamente lo que por ley le toca por una renuncia.Lo que no suena lógico es por qué Armengol no renunció y porqué la Jumapa no esperó a que así fuera. Cabe destacar que este personaje lleva ya varios años viviendo del erario y va por otros tres o seis.Y aunque las malas lenguas dicen que el PRI iniciará un procedimiento de expulsión del regidor irapuatense con licencia y candidato a diputado local, David Muñoz Torres, la realidad es que es más probable que el arquitecto tricolor pida su salida del partido a que ellos lo corran.Dicen que se buscan los motivos más ridículos, como el que no uso con orgullo el logotipo del PRI en su campaña, y decidió mejor irse por la libre en el tema, aun cuando el grupo de Gerardo Sánchez, integrado por los candidatos priístas, que tampoco triunfaron en estas elecciones, Gerardo Zavala y Claudia Navarrete, lo cobijo, al parecer algunos priístas tampoco lo quieren, pues incluso lo llevaron a procesos de impugnación.Pues entonces habrá que esperar para ver que Muñoz Torres anuncie si se va del PRI o ‘lo van’, porque el arquitecto no está conforme con el poco apoyo que se le dio por parte del partido, tanto que ya no le interesó regresar al Ayuntamiento y mejor optó por seguir solo los proyectos sociales que emprendió desde la regiduría.Y aunque se logró obtener 3 regidurías en Irapuato, el partido de Morena en el municipio no se encuentra del todo estable.Los que saben dicen que la excandidata a la alcaldía, Irma Leticia González Sánchez, ya ha tenido discusiones con sus regidores, sobre todo con Daniela Rivera Aguilar, hija de la candidata a la Alcaldía del proceso electoral anterior, y con Juan Francisco Herrera Murillo, quien incluso busca la coordinación de la fracción.El único que parece que obedece a la expriísta, es José Eduardo Ramírez, el primer regidor, y de quien se dice podría dejar la regiduría en los primeros meses, pues su suplente es el esposo de Irma.Incluso se dice que recibieron tremenda reprimenda de Irma Leticia cuando fueron a recoger sus constancias de mayoría, al dar el mensaje con este acto de que avalan la victoria de Ortiz Gutiérrez, aun cuando la excandidata sigue con el proceso de impugnación, además de lanzarles la advertencia de no hacer alianzas con nadie.Lo que no contempló González Sánchez es que, al ser jóvenes regidores, la rebeldía es uno de los factores más fuertes, y de menos la segunda y el tercer regidor no la ven como lider del proyecto que representarán en el Ayuntamiento, quien podría dar la sorpresa es Eduardo Ramírez, al tal vez aliarse con el PAN, a quienes ya se acercó, y no permitir que Catarino Mendoza pueda asumir la regiduría con su suplencia.Quien también sabe de alianzas es el regidor irapuatense del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Daniel Ruiz Barragán, quien aunque andaba cantando victoria asegurando que repetiría como regidor en esta próxima Administración, ya tiene su plan B.Y es que incluso por este plan B, llegó a desobedecer a su jefa de partido, la diputada Beatriz Manrique, sacando información que afectó a otros partidos, como el PRI, específicamente a la diputada y candidata a la alcaldía, Yulma Rocha.El Regidor Verde ya tiene las gestiones iniciadas, casi casi concluidas, para ser el nuevo Director de Medio Ambiente en el Gobierno de Ricardo Ortiz, razón por la que se arriesgó para actuar sin la bendición de su jefa a nivel estatal.Diego Sinhué Rodríguez, gobernador electo, regresó de su descanso, y está contrareloj.El 26 de septiembre toma protesta, en menos de dos meses, y hay mucha tarea por hacer. Lo principal es completar a la brevedad la totalidad de su gabinete legal y ampliado y que los titulares (que en su gran mayoría se advierte serán nuevos) tengan el tiempo para empaparse de las tareas urgentes.Cada gobernante tiene su estilo, y no es lo mismo la continuidad del PAN en Guanajuato que la alternancia en el Gobierno Federal, lo cierto es que contrasta el activismo diario de Andrés Manuel (si bien muchas de las veces con anuncios muy cuestionados) con la calma en la transición del terruño.En particular es hora de darle contenido al cacareado “golpe de timón” en materia de Seguridad. Ir perfilando los nombres de quienes encabezarán esta lucha puede ser, por un lado arriesgado para Diego, pero por otro atinado para que tomen las riendas de un estado donde la ola violenta no tiene freno.En radiopasillo van y vienen nombres para el gabinete, ninguno todavía estaba confirmado. El magistrado Daniel Chowell Arenas sigue siendo una de las cartas para la Fiscalía General del Estado.La extesorera de León, Alejandra Gutiérrez, hay quienes la ponen en la Secretaría de la Transparencia. La realidad es que ella está de vacaciones y nada le han dicho, y tampoco es una oferta para celebrar pues entonces para que se la jugó haciendo campaña para ganar la diputación local. No es buena señal.