Para combatir esta era de Rob Riemen

Vivimos una era que bautiza la mentira como posverdad, que enreda los conceptos y sus definiciones en medio de una avalancha de hechos e informaciones que hacen cada vez más difícil, no sólo distinguir lo sucio de lo limpio, sino también llamarlo por su nombre.El populismo, término académico que refiere una forma peculiar de gobierno en América Latina desde el primer tercio del siglo XX, con características bien delineadas, se ha convertido en una palabra gaseosa. Hace unos años, Barack Obama en una cumbre de América del Norte, tras escuchar el término de boca de Enrique Peña Nieto, se denominó con orgullo a sí mismo populista, pues según él, quien está con el pueblo y trabaja para éste, merece colgarse dicho título.Rob Riemen es holandés y fundador en 1994 del Nexus Institute, una organización no gubernamental que ofrece según sus palabras, “un contrapeso a la sociedad actual y su enfoque unidimensional entrado en valores científicos, tecnológicos y comerciales, mediante el acercamiento de la tradición europea humanista de la cultura y la filosofía de vida…” Como fruto de su experiencia en Europa con las cúpulas intelectuales, escribió Para combatir esta era (Taurus, 2017) compuesto por dos ensayos que en buena medida explican los intereses de su ONG y el panorama actual del pensamiento en Occidente.El primero de estos ensayos reflexiona sobre el resurgimiento del fascismo a escala mundial, camuflado bajo nueva terminología: “El uso del término populista es tan sólo una forma más de cultivar la negación de que el fantasma del fascismo amenaza nuevamente a nuestras sociedades y de negar el hecho de que las democracias liberales se han convertido su contrario: democracias de masas privadas de su espíritu democrático.”El segundo ensayo, El regreso de Europa. Sus lágrimas, sueños y hazañas, se teje con las experiencias de Riemen en foros intelectuales dónde se evocan las visitas de Nietzsche y Thomas Mann a los Alpes suizos en búsqueda del espíritu europeo que cimienta la cultura occidental. La respuesta a la crisis actual, cuya gestación y desarrollo abarca más de un siglo, proviene de un viejo profesor checo: “Ser europeo también significa tener que combatir, combatir por una sociedad europea humanista donde lo central no sea el individuo, sino la idea misma de ser humano con educación –más allá de las universidades- donde los jóvenes puedan desarrollar una conciencia cultural, donde el alma humana sea cultivada de tal forma que las personas puedan madurar moralmente. Combatir, pues, por una sociedad guiada por el deseo de verdad y justicia. Sólo esto, el cuidado del alma, puede ser un parámetro y una guía para un mundo civilizado.”Quizás la lectura de Riemen, con la pulcra traducción de Romeo Tello Arista, permita a muchos comprender mejor el momento actual y pueda brindar una luz al final de túnel de la psicopolítica y la posverdad.Comentarios a mi correo electrónico: [email protected]