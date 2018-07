La Fiera buscará romper maldición ante los Rayados

2018-07-29 11:39:51 | ÓSCAR JIMÉNEZ | León

El peor de los fantasmas persigue a la Fiera, al menos cuando tiene por enfrente a ‘La Pandilla’. Los Esmeraldas no se han podido quitar de encima la maldición que registra cuatro años sin poder ganarle a los Rayados de Monterrey en el torneo de Liga MX en casa. Hoy, tienen una oportunidad más para exterminar la malaria.

Curiosamente, las últimas veces que el conjunto de los Esmeraldas del León pudo sumar de a tres frente a los regiomontanos en la Liga Mx fue durante los torneos de Apertura 2013 y Clausura 2014, mismos en donde se coronarían bicampeones de la mano del estratega uruguayo Gustavo Matosas.

Pero las cosas no se mantuvieron así, y de los últimos 14 enfrentamientos desde el regreso del Club León al máximo circuito mexicano, los leoneses solo pudieron ganar en cuatro choques, mientras que Monterrey se ha apropiado de ocho, dejando solamente dos igualadas.

Durante el Apertura 2015 en la justa de Copa Mx, León salió victorioso en casa con pizarra de 5-1, pero dentro del certamen de liga suman hasta 16 tantos en contra en los últimos seis enfrentamientos frente a Monterrey, por solamente tres goles a favor.



Misma actualidad

Además de los antecedentes, las cosas no lucen de lo mejor en la actualidad del equipo felino, puesto que este Apertura 2018 lo arrancaron con descalabro, precisamente frente al otro cuadro regiomontano, los Tigres de Nuevo León, que el fin de semana pasado les derrocaron en el Volcán con pizarra de dos goles a cero.

A media semana, la Fiera también acumuló una derrota más dentro de la Copa Mx, cuando en la primera jornada del torneo se vieron abajo por cuatro tantos a tres frente a los Mineros de Zacatecas.

Sin embargo, Gustavo Díaz pretende echar mano de los movimientos tácticos para este próximo duelo ante Monterrey, con la finalidad de mejorar y romper esa hegemonía rayada que nada gusta en el Bajío; por ello, Rodolfo Cota, Fernando Navarro, Andrés Mosquera, William Tesillo, Juan Cornejo, Maximiliano Cerato, Alexánder Mejía, Pedro Aquino, Yairo Moreno, Luis Montes y Mauro Boselli, serían los hombres que mande Díaz al campo, dejando a Wálter González y Leonel López como opciones de sustitución, a pesar de que habían arrancado el torneo, y dándoles oportunidad a Pedro Aquino y Yairo Moreno, de reciente incorporación.