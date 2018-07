Abandonan 8 años terreno canjeado por residencia de Oliva

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un terreno de casi 10 hectáreas que pagamos los leoneses a precio de oro a cambio de la casa de 9 millones de Juan Manuel Oliva, sirve actualmente para tirar escombro.En ocho años, las autoridades no le han encontrado uso a esta parte del terreno ubicado en el costado norte del Parque Metropolitano.El director del Parque, Germán Enríquez Flores, explicó que proyectan sembrar unos 800 árboles mientras que la regidora y consejera del Metropolitano, Beatriz Yamamoto, dijo que analizan proyectos.El terreno original medía 25 hectáreas y fue adquirido en 220 millones de pesos con recursos del Gobierno estatal y municipal, mitad y mitad. La compra se hizo hace ocho años a 928 pesos el metro cuadrado cuando el valor real era de 115 pesos.La compra del predio que pertenecía a Eduardo Manuel Medrano Lozano sólo tuvo una explicación: el ex gobernador Juan Manuel Oliva dejó su casa de la colonia Real Providencia y estrenó residencia en Punta del Este con valor de casi 9 millones de pesos, en un lapso de tres meses.El empresario Medrano Lozano es dueño de Punta del Este.Después de tres años de la compra inflada, en 2013 la alcaldesa Bárbara Botello Santibáñez dispuso de casi cuatro hectáreas para construir el Centro de Estudios de Bachillerato 83. La obra fue realizada con recursos federales con presupuesto de 33 millones de pesos.En un año el Centro comenzó a funcionar y en el último ciclo escolar contaba con 650 alumnos de bachillerato, con especialidad en Humanidades, Ingenierías, Químico- Biológicas y Económico-Administrativas.La Prepa quedó ubicada en la superficie que pertenece al Municipio.Todavía quedan poco más de diez hectáreas abandonadas que pertenecen a los leoneses.El año pasado, el Estado encontró qué hacer con las 12.5 hectáreas que adquirió a precio inflado. En noviembre de 2017 anunció la construcción de una Ciudad Deportiva con costo de 35.8 millones de pesos.El secretario de Obra Pública del Estado, José Arturo Durán Miranda, precisó que la Deportiva incluye dos gimnasios, uno de ellos llamado “extremo” y otro al aire libre.La meta era concluir las obras el mes pasado pero aún no terminan.La Deportiva contará con una cancha de futbol profesional y futbol americano; gradas metálicas para más de 100 personas, cancha de hockey sobre pasto sintético, área de patines y patinetas, bodega para botes y canoas y un edificio administrativo.El gimnasio al aire libre permitirá la realización de actividades como: cross fit, boxeo y lucha libre, contará con un muro para escalar. Tendrá además baños y vestidores con regaderas.La Ciudad Deportiva contará además con una fosa de entrenamiento de 10 x 25 metros con profundidad de 75 centímetros a base de concreto armado.Los gimnasios contarán con aparatos de entrenamiento, cuarto de máquinas, baños con vestidores y regaderas.El proyecto de Villamagna era la construcción de un fraccionamiento pero no consideró que la zona no puede ser residencial por el paso de los arroyos El Calvillo y El Prieto que desembocan en la presa El Palote.La zona corre riesgo de inundarse se modifiquen o no los cauces de los arroyos.Con ánimo de rescatar la inversión privada, Villamagna y Juan Manuel Oliva negociaron la compra de las tierras. El entonces Gobernador agregó a la sociedad a la Presidencia de León.En abril de 2010, Estado y Municipio compraron las 25 hectáreas y poco después, Oliva estrenó casa.Vivía en una vivienda de Real Providencia valuada en 1.5 millones de pesos y se cambió a una residencia de 9 millones de pesos en Punta del Este.