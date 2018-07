Exhortan a leoneses a aportar al reglamento de Tránsito

Ante las fuertes críticas por la aprobación del reglamento de Tránsito, el dirigente municipal del PAN, Alfredo Ling Altamirano dijo que hay apertura para quien quiera aportar algo a las modificaciones

Las críticas son tanto de la sociedad como de regidores de del PRI y PVEM.

"Nadie se reúne en lo oscurito para acordar este tipo de cambios, se han convocado las mesas de trabajo plurales como establece el propio reglamento del Ayuntamiento y las comisiones cuando se han reunido han contado con el concurso de los regidores que quieren asistir, si un regidor no asiste a una Comisión y luego alega que fueron solamente los asistentes los que lo acordaron, nadie puede alegar en su favor su propia negligencia", dijo.

Aseguró que se está socializando lo suficiente para que haya conformidad.

Además, insistió en que las actualizaciones que se están haciendo al reglamento son necesarias.

"No es un asunto nada más de multas de Tránsito sino es atender un problema que se ha venido recrudeciendo en materia de accidentes de tránsito por diferentes causales que no estaban contempladas en la normatividad actual", apuntó.

Señaló que algunas de las faltas que se tienen que buscar erradicar es el uso de distractores mientras se maneja como lo es el celular, lo que actualmente es parte de las causas de la accidentalidad.

"Si hay un vacío legal hay que llenarlo de la mejor manera posible y al momento de revisar los montos de las multas y comparar con lo que existe en otros municipios o estados, se ve que ha quedado corto, por razones de tiempo, porque ya la incidencia no es la misma, en fin", manifestó.

Ling Altamirano también quiso defender que no es un tema recaudatorio sino con el afán de tener una mejor movilidad y mayor respeto entre todos.

Sobre los incrementos en multas como la que se aplica por circular en el carril de la oruga o la obligación ahora de contar con un seguro de daños contra terceros, enfatizó que es con el afán de que se respetar el que las libertades de unos terminan cuando empiezan los derechos de los demás.

Sobre el señalamiento de algunos sobre que se debe de limpiar la corporación de Tránsito antes de aplicar multas más severas dijo no estar a favor, pues se deben hacer las cosas y no es justificación la situación de los elementos para no hacer cumplir la ley.