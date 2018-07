Ricardo Anaya, tóxico para el PAN

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El breve amasiato que vivió el PAN con el PRD no le brindó ninguna gloria, beneficio, ni satisfacción al albiazul, más allá de construir castillos de arena en la locuaz imaginación del joven y ambicioso Ricardo Anaya.El PRD no le aportó nada al PAN, todo resultó adverso a lo imaginado: ambos se desdibujaron, guardaron en el baúl de los recuerdos sus historias y principios fundacionales. Los militantes de a de veras se sintieron incómodos, ofendidos, no representados por ese collage ecléctico, y decidieron migrar su voto en contra del aberrante engendro.La Historia es buena consejera y en ocasiones es necesario recurrir a ella para encontrar una luz en el camino y así entender el origen de las contradicciones. Recordemos que el PAN nace el 16 de septiembre de 1939, como una reacción a la Expropiación Petrolera y al socialismo del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces, es verdaderamente absurdo y un desconocimiento del leit motiv del nacimiento del PAN aliarse, para cogobernar México, con los socialistas, trotskistas, marxistas, leninistas, espartacos y airados comunistas, siempre perseguidos por los fantasmas del pasado, cuando ambos partidos son antítesis uno del otro. Al PAN lo fundaron los banqueros y la Iglesia jerárquica, la ultraderecha; al PRD, guerrilleros, comunistas y desheredados, la Izquierda.Los resultados electorales de Anaya fueron peores que los de Josefina Vázquez Mota. Más aún, la derrota del PAN fue la peor de la que se tenga memoria desde la alternancia. El resultado fue devastador, la representación más pequeña en la Cámara de Diputados desde 1986. La bancada menos numerosa en el Senado desde 1997.“El PAN retrocede a niveles de votación pretransicionales, es decir, a los que lograba con el viento en contra en el régimen autoritario de partido único. Nos salvaron de la marginalidad política los correctivos que se diseñaron en las décadas de los setenta y ochenta para abrir vías institucionales de expresión al pluralismo. El PAN regresa a los tiempos de la oposición testimonial.” senador, Roberto Gil Zuarth.El joven maravilla, con la sonrisa marmolizada, resultó tener piernas de barro. Era vulnerable a la condición sine qua non impuesta por los mexicanos: “Honestidad”.Margarita Zavala lo señaló con índice flamígero, al decirle que a su edad y “con los sueldos de un funcionario honesto, sería imposible vivir con los lujos y dispendios como él lo ha venido haciendo. Las mentiras de Anaya rayan en la personalidad múltiple. Es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato, que cada vez que da una explicación sobre las acusaciones de corrupción, termina diciendo más mentiras…”Por momentos logró confundir al electorado, por su edad y su locuacidad articulada, pero nunca propuso nada sustancial, habló más de sus adversarios que de sus propuestas que animaran o conmovieran, nunca logró volver creíble su retórica aterciopelada. La manera ambiciosa y rápida con la que se abrió camino para buscar la candidatura, obligó a su partido a pagar un precio muy alto.Aplastó dignidades, sentimientos, trayectorias, alejó a valiosos panistas y perredistas, tomó por asalto el control. Fue la candidatura que más rápido creció y la que más rápido murió. Su filosofía desde que llegó fue: “Estás conmigo o eres mi enemigo”, dice el senador Jorge Luis Lavalle.La alianza de Anaya con el PRD puso en evidencia el agotamiento de principios doctrinarios, con la única finalidad de llegar al poder. Además de esto, imperaron el amiguismo, los cerrados círculos rojos, la nomenklatura, las negociaciones varias con los gobernadores para darles manos libres en sus feudos, sustituyendo las decisiones de los comités directivos estatales en la elección de candidatos, a cambio del apoyo político. Ese fue el quid pro quo que alejaba al PAN de su mística y por tanto de su identidad como partido y su imagen ante el gran elector.Así piensa un distinguido panista: “Las cosas están muy mal con la captura de los padrones, la concentración cupular de poder, la inhabilitación de los órganos de deliberación, la patrimonialización de las candidaturas, la cancelación de la pluralidad, la falsificación de la democracia interna, la persecución del disidente, entre un largo etcétera.”Aún con su doctrina humanista, en el papel, se perdió el discurso del PAN, no tiene una bandera distintiva de los demás partidos, sus héroes están fatigados, carecen de la gran narrativa, el relato histórico, perdieron la identidad. La tradición de debatir y votar en los órganos y procesos internos se sustituyó por los bloques hegemónicos, los ‘sindicatos’, las mesas paralelas que reproducen aplanadoras.La legalidad interna es una utopía, ya no es el principio del orden y de la sana convivencia, la elitista concentración monopólica del poder cupular se usa para castigar o premiar, para vencer, pero no para convencer. De esto se queja la militancia.Lo que queda de los partidos después del sunami requiere que hagan un profundo análisis, con humildad y veracidad, de la derrota y sus consecuencias. Habrá elecciones el próximo año en cinco entidades; se necesita una vigorosa y viva oposición, bien articulada, con un nuevo discurso sustentado en valores, no en intereses. Es urgente reconfigurar la identidad perdida en el discurso y en los valores; las alianzas tienen que hacerlas con el pueblo y ser la viva expresión del sentir y pensar de éste. ¿Podrán hacerlo?Vienen los tiempos de reconfigurar el partido con nuevos liderazgos, nueva actitud y un diagnóstico objetivo de la debacle. Indudablemente, el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional deberá ser elegido mediante votación directa, tan amplia como sea posible y no como proponeCarlos Medina: “Yo iría, pero sin elecciones, por consenso”. ¿De parte de quién? Sería un error garrafal, sería no haber aprendido nada de la imposición que los llevó a la derrota. Al que se le entregue la conducción del partido debe de salir del deseo de la militancia, de las entrañas de las bases panistas, para que se sientan identificadas, útiles, activas y no por imposición y conciliábulos cupulares.Circuló un video, durante el cierre de campaña, en el que aparecen Carlos Medina, Diego Sinhue Rodríguez, Humberto Andrade y otros, donde Ricardo Anaya les dice que después de las elecciones tienen que reunirse, porque otros que no conviene quieren hacerse a la mala del partido.Fue extraño ver que Medina y no Diego o Humberto, presidente del partido, u otro, tomara la voz cantante para aceptar la observación y ofrecerle toda colaboración. ¿Seguirá el de la voz cantante colaborando con él…?Era evidente que Anaya anticipaba su derrota, no de la magnitud de lo que en realidad fue, y desvelaba sus planes de seguir siendo el titiritero del partido, para volver a construir su segunda candidatura desde ahora.¡Mucho cuidado! Anaya fue tóxico para el PAN, se agandalló el partido y la candidatura, fue un represor sin límites, su ego no permitiría competencias, participación de los que no piensan como él, ni permitiría a nadie que le hiciera sombra rumbo a la candidatura del 2024. Sería el colmo que los panistas volvieran a tropezar con la misma piedra, a menos que desde ahora quieran volver a ser la escalera o la rodilla para el ungimiento de Anaya en seis años más.“Lo importante no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro”: Manuel J. Clouthier