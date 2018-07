La Comuna Gerontológica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Queridos amigos, víctimas de esta columna por 17 años: ahora en este nuevo y hermoso proyecto de crear la primera comuna gerontológica del Bajío he encontrado a cantidad de personas e inversionistas y amigos y estudiantes y adultos, que ahora forman parte del proyecto. Ya tenemos esta red de creatividad y hemos sumado numerosas voluntades.Desde la Fundación Leonesa Servir, A.C. con sus 40 años de servicios para el adulto mayor y ahora con este núcleo de médicos, administradores, gerontólogos, enfermeras, tanatólogos, emprendedores y geriatras que se reúnen y le dan forma a la idea.En México viven (o sobreviven) 11 millones de adultos mayores, casi el 10% de la población total, pero según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2030 habremos más personas de la tercera edad que menores de 15 años (les sugiero bajar gratuitamente mi libro León 2030 de www.universidadmeridiano.edu.mx).La problemática del adulto mayor es enorme en México; nos estamos convirtiendo en un país de adultos al perder paulatinamente el “bono poblacional” (donde la cantidad de personas que se forma es mayor que la que trabaja).En Guanajuato afortunadamente el porcentaje de adultos mayores es menor que en el promedio nacional; los guanajuatenses somos cinco millones y medio (datos del censo del 2010); como hemos analizado aquí, la población total de mujeres es de 2,850,000 y la de hombres 2,640,000.La población total de 60 años es de alrededor de medio millón y en porcentaje es del 8.7 % (de mujeres 8.9 y de hombres de 8.4), por lo que en nuestro “Liondres” querido tenemos unos 125,000 adultos en plenitud.Pero interesante (y preocupante) es la velocidad de crecimiento de quienes con cuarenta o cincuenta años a cuestas nos acercamos aceleradamente a esta etapa de la adultez plena (más de 60 años).La cultura nacional, regional y familiar influye en cómo entendemos y vivimos la problemática del adulto mayor. Mientras más sólido se encuentre el núcleo familiar, más se le valora y cuida; pero mientras el modelo de familia cambia y se desintegra, más difícil de entender y protegerlo.Pero cuidar a los viejitos y prepararnos para serlo, es una cuestión no solo del gobierno, ni de las empresas, sino de la sociedad en su conjunto.El asunto tampoco es de crear nuevos negocios que lucren; quien así lo piensa, fracasa. El tema del adulto mayor es profundo, lleno de sentido y amor a la vida; no es mercantilista, pues pasa siempre por la compasión por el otro y la solidaridad plena.La gerontología, esta nueva corriente de pensamiento que desarrollaremos en esta hermosa ciudad donde cada vez más personas se suman a la idea, en una manera de ver la vida. He hecho sondeos y vemos que no estamos todavía preparados en León para esta problemática.Y no habrá sistemas de pensiones, ni fondos de gobierno, ni afores, ni hospitales, ni estancias, que permitan dar una vida en plenitud a los viejitos, si no construimos esquemas alternativos de vida.Concebida para adultos entre 60 y 75 años que lo requieran, nació ya la Comuna Gerontológica, que se basa en las experiencias exitosas del “co housing” europeo.Es la puesta en común, la apuesta a lo comunitario, es una manera de pensar el futuro sumando las capacidades que tiene el adulto mayor para dar y recibir; para dar la experiencia acumulada en toda una vida y el recibir solidariamente aquello que las capacidades han mermado.La adultez mayor, la senectud, como decía antes, no debe ser el periodo de la vida donde se acelera esa manera propia de ser del individuo y afloran los egoísmos de estar centrados en nosotros mismos, sino un proceso de aprendizaje -que como el de los niños- permita a la sociedad valorar a sus viejitos por todo lo que nos dieron y a ellos, a los adultos, vivir y morir con dignidad.Para ingresar a la Comuna se deben aportar tres “talentos”: estar dispuestos a enseñar aquello que sabemos hacer; estar abiertos a aprender de los otros y a tomar una responsabilidad en la administración de la comuna. Formada por casas de 70 metros cuadrados con servicios y construidas ecológicamente, se rodean de servicios comunes. Sus costos son menores a los que tiene el DIF estatal y opera como Asociación Civil con seis asociados fundadores.Talleres, producción de hortalizas, capacitación, medicina preventiva, alimentación natural, ejercicio, dinámicas grupales, puesta en común; todo basado en el enfoque de “wellness” o bienestar. Mostraremos que es posible crear una alternativa financieramente sustentable para que las mayorías de adultos mayores que seremos en pocos años, podamos vivir a plenitud nuestra tercera edad.Agradecido con todas las personas e instituciones que nos ayudaron a concebir la idea y que se han adherido a esta utopía filantrópica de la Comuna Gerontológica que construye la Universidad Meridiano y su Licenciatura en Gerontología.