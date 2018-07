¿Nueva y tersa relación diplomática?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En ningún momento de la historia de México, el candidato triunfante a la Presidencia de la República le había enviado al mandatario norteamericano en turno una carta tan extensa y detallada como la que recientemente remitió Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump.Es un hecho insólito, sin antecedente. No por ello reprochable y menos que merezca censura alguna.Contiene el documento siete páginas, 154 líneas, dos mil 410 carácteres y aborda 32 temas específicos que van desde comercio, migración, desarrollo y seguridad hasta un esbozo de proyecto continental para asentar en su tierra a los migrantes.Nada se menciona del muro, por comprensibles razones, ni hay el más leve enunciado que se refiera al maltrato a muchos de nuestros paisanos radicados allende la frontera. La misiva es tersa y sutil ha sido la respuesta del inquilino de la Casa Blanca.Estos hechos preliminares, para los ponderadores de todo lo que promueve Andrés Manuel, resultan un signo promisorio ya que, destacan, el trato del régimen del vecino país va a cambiar, será muy diferente al que le propinaron al gobierno de Peña Nieto.¿Será verdad esa belleza?Suponen: puede ser que hasta en su última etapa se destrabe el Tratado de Libre Comercio prontamente. Ya lo veremos como igualmente pudiera resultar que esa “cordialidad” inicial hacia el que será desde diciembre venidero Presidente de México, resulte habilísima estrategia.Aventuremos una suposición entendido que en la Casa Blanca (la de allá) hay expertos estrategas en política exterior, los que sin duda alguna ya tienen calificado a López Obrador como persona de izquierda, no marxista radical que ciertamente no lo es pero sí un populista irresento.Tienen bases para advertir que en esa perspectiva pudiera inclinarse en un momento dado, su régimen, hacia tal tipo de regímenes que hoy en día imperan en varios países del continente, comenzando por Cuba en el Caribe, en Centro América Nicaragua (aún contado el perfil dictatorial deDaniel Ortega), Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, por mencionar ciertos polos que el gobierno norteamericano no ve con buenos ojos.Resulta pues entendible que mister Trump en los prolegómenos con Andrés Manuel sea terso y hasta obsequioso en términos epistolares.Dicen los que saben que en diplomacia cuando se dice que sí, se da a entender que quién sabe y cuando se dice quién sabe es claro que la respuesta es no. Esos términos no han sido utilizados hacia López Obrador, por ello el optimismo de su equipo está latente.Entre los planteamientos que en su pliego anota el ya casi Presidente de México, está un plan de acción continental que se encamine a retener en sus países a los nacionales, para abatir la tan penosa y lacerante migración.El enunciado no es malo en sí, empero no parece el momento en que Estados Unidos pudiera propiciar una labor o programa de esa índole y menos considerando que lo corrupto de muchos gobiernos dan al traste con las buenas intenciones.Al respecto recordemos que en tiempos de John F. Kennedy se constituyó la Alianza para el Progreso, que justamente se enfilaba a promover por diversas actividades la ocupación y el arraigo local.Se pensaba igual, que alimentado al nacional en su tierra, pueblo o comunidad, no tendría por qué salir en busca de otro horizonte.Pero en ese entonces se asomó la rapiña a grado de que 63 centavos de cada dolar se quedaban en el camino por lo que a los que supuestamente se beneficiarían, les escurrían 37 céntimos de cada papel verde, con el agrabante que debían cubrir la inversión en su totalidad.De entrada les ponían en la espalda una piedra más pesada que la que cargó el Pípila. ¿Progreso?Pero el problema actual de los migrantes, no sólo en nuestro continente, ha superado esa motivación la insuficiencia de ocupación; ahora hay otros y nuevos fenómenos como el tráfico de personas, que se ha vuelto un negocio sumamente rentable.Andrés Manuel enuncia en su comunicado al inquilino de la Casa Blanca (la de allá) que se promoverá la comunicación interoceánica en Tehuantepec; pero no se olvide que Panamá tiene ya dos rutas en activo y para competirle en México con 300 kilómetros de vías ferreas se requiere un estudio de factibilidad financiera y también estratégica.No nos vaya a ocurrir que con sudor y lágrimas lo hacemos para que al rato se los demos en concesión a los magnates del dinero o lo pongamos en manos de extranjeros. Por cierto y conste que es pregunta: ¿En manos de quiénes están los ferrocarriles que eran nacionales, con sus derechos de vía incluidos? “¿El Chepe” que surca las montañas de Chihuahua y parte de Sinaloa?La misiva de López Obrador, muy apresurada por cierto, debió hacerse concensuando primero entre mexicanos, pero no en el mitin placero y a mano alzada ya que ese procedimiento es, ni más ni menos, una farsa de la democracia.