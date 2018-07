La Olla: Tránsito, cero tolerancia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La política de “Cero Tolerancia” está por llegar para los infractores de tránsito.La propuesta de incremento en las multas en León pondrá ‘sabroso’ el debate, y esperamos que serio.El alcalde Héctor López puso sobre la mesa el tema esta semana, lo hizo en una reunión privada con los capitanes del Consejo CoordinadorEmpresarial de León (CCEL), antes de hacerlo de manera formal.Es más, ni siquiera se ha dado fecha para que comience una revisión a fondo de la iniciativa en la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública yTránsito del Ayuntamiento, que encabeza el regidor por el PAN, Salvador Sánchez Romero, quien tampoco tiene la presión del tiempo pues repetirá otro periodo.De hecho esa iniciativa la estuvo cocinando el anterior presidente de esa Comisión y próximo Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, pero pues se atravesó la elección y la guardaron.La Administración Municipal aclara que está en una etapa de consulta, que la iniciativa es perfectible.El objetivo del incremento de multas, insisten, es proteger a las personas y sus familias.El borrador de la iniciativa plantea que lo recaudado por el incremento de multas será para la creación y operación de centros de tratamiento contra adicciones y bodycams para los tránsitos y policías.Pero, por los montos propuestos, es inevitable la polémica en las redes sociales y en la sobremesa. La oposición en el Ayuntamiento ya prendió los focos de alerta principalmente porque consideran que esa medida lo que traerá es mayor corrupción de ciudadanos y tránsitos para evitar pagar esa cantidad.Además que para gran parte de la población serían desproporcionadas respecto a sus bajos ingresos.Las diferentes visiones tienen sus válidos argumentos, por eso el debate debe ser sereno, serio. Es un hecho que las actuales multas son en algunos casos irrisorias y no persuaden a nadie para evitarlas. También es cierto que un incremento de las mismas por sí solo no resolverá el problema de accidentes.Por ejemplo, el incremento de penas no reduce los delitos, pero para algunas especialistas tampoco puede dejar de hacerse. Esto es, se necesita de una estrategia integral que fortalezca la cultura vial.Hoy pasarse la luz roja se sanciona con $403 a $564. Conducir chateando o hablando por teléfono, con multas de $161 a $403. O llevar a los niños en los asientos delanteros con $242 a $403. En un simple vistazo nadie negará que esos montos son muy bajos para faltas que ponen en peligro la vida.Los accidentes de tránsito son tragedias que cambian la vida de las familias para siempre.El 2 de octubre de 2016 seis jóvenes de entre 15 y 17 años murieron luego de impactar el vehículo en el que viajaban sobre el bulevar San Juan Bosco; regresaban de una fiesta.El 16 de abril del 2017 una profesora de la Universidad de León y sus dos hijos de 3 y 8 años de edad fallecieron, y su esposo quedó gravemente herido. Todos usaban cinturón de seguridad. El responsable del hecho circulaba a exceso de velocidad sobre el bulevar Torres Landa y se pasó el semáforo rojo.Y el pasado 19 de julio una joven de 25 años, y su hermano de 14, murieron al volcar el auto en el Malecón del Río. Ella conducía a exceso de velocidad, perdió el control en una curva y cayó al río.Pero ¿una multa de hasta 3 mil 627 pesos por exceso de velocidad habría evitado esas u otras tragedias?¿Cómo hacer que se tome conciencia de los riesgos por la velocidad o pasarse un alto?, es el gran tema.El Municipio argumenta que en la Ciudad de México una medida así redujo lesiones y muertes.Después de la reunión del Alcalde con los empresarios, la Administración envió un comunicado de prensa que resumía que se les presentó la propuesta a los líderes quienes dieron su aprobación.El presidente del organismo empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, respondió en redes: “Comulgamos con la visión de promover la Cero Tolerancia para propiciar una sociedad respetuosa de los reglamentos y leyes”. Pero agregó: “El endurecimiento de las multas por sí solo no es la solución, ayer sugerimos al Alcalde complementar la iniciativa con medidas como el trabajo comunitario, la instauración de una ventanilla social para personas de bajos recursos y fomentar la cultura vial”.En términos generales, opinó José Arturo, “la iniciativa es buena y ambiciosa, pero perfectible”.Al CCEL no le agradó el tono del comunicado del Municipio porque tal pareciera que hubiera un respaldo a ojos cerrados a la propuesta. Lo que quieren dejar en claro es que sí coinciden en que endurecer algunas multas puede ayudar a inhibir, pero que no se les olvide el resto de observaciones.La propuesta de Reglamento de Policía y Vialidad contempla nuevas reglas para los automovilistas, pero también de transporte público, motociclistas, ciclistas, maquinaria, peatón. E incorpora innovaciones como la exigencia de seguro de daños contra terceros, el arresto no conmutativo, la inmovilización de vehículos y la consideración de la reincidencia y la reiteración de las faltas.Durante el 2017 se registraron 7 mil 334 accidentes en León. Salvar vidas debe ser la prioridad.El Congreso de Guanajuato se burla de los ciudadanos.El leonés Jaime Gallardo Saavedra, presidente del Parlamento Ciudadano del estado de Guanajuato, solicitó por oficio una reunión con la Comisión de Asuntos Electorales el 18 de septiembre 2017, y le respondieron ¡10 meses después! con otro oficio donde “la Comisión acordó darse por enterados”.¿A poco no da coraje? Esa asociación civil y otras organizaciones sociales y empresariales querían sentarse con los legisladores para intercambiar puntos de vista sobre las iniciativas que ya algunos legisladores habían presentado respecto a la reducción de las prerrogativas locales para los partidos políticos.La respuesta la firman el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, el diputado del Partido Verde Ecologista, Juan Antonio Méndez, y como secretario el panista Alejandro Flores. Y para hacer el capítulo todavía de mayor risa el oficio lo firmaron con fecha del 17 de julio de 2017 (en lugar del correcto 2018), como si fueron adivinos y respondieran desde antes de la petición que fue hasta septiembre, jeje.Pero bueno, eso es lo de menos, un error de dedo a todos nos pasa, lo que sí no tiene ma..., es el cinismo de responder ¡10 meses! después e ignorar a los ciudadanos que nada más querían una cita.Tampoco pueden salir con la babosada de que se les traspapeló. En diciembre del 2017, cuando ya habían pasado casi tres meses y no les respondían su solicitud de reunión, alzaron la voz en una rueda de prensa. En el pronunciamiento estuvieron: José Arturo Sánchez, del CCEL; Luis Alberto Ramos, del Observatorio Ciudadano de León; René Solano, Canacintra; Andrés Treviño, de Ahora; Pablo Sharpe, de la Red de Alianzas “SinVotoNoHayDinero”, y Jaime Gallardo del Parlamento Ciudadano.La sola idea de recortarles los recursos públicos a los partidos les causa escozor, pero a nuestros legisladores les pagamos ($186,296 brutos o $116,847 netos, al mes) para que discutan los temas.No son sólo ocurrencias, hay iniciativas ingresadas sobre el tema. Las diputadas locales del PRI, Lupita Veláquez y Arcelia González, presentaron una en enero del 2017; y luego Jorge de la Cruz (PRI) e Irma Leticia González (entonces del PRI y hoy de Morena) otra propuesta en octubre también de ese año. Ninguna de esas ha merecido la más mínima discusión de la Comisión de Asuntos Electorales.Este 2018 los partidos políticos dispondrán de $202 millones de recurso público de los guanajuatenses.Los partidos se quejan que, por un lado, se les demanda que operen con menos recurso público, pero por el otro la misma Ley los restringue de aportaciones privadas. También está la arista de que ese ‘tijerazo’ le abra la puerta para recursos de dudosa procedencia que quieran tener el control de los partidos políticos.Se trata pues de un tema complejo, pero es un debate que necesariamente tiene que darse, no evadir. A nivel nacional el presidente electo,Andrés Manuel López Obrador, ya abrió la discusión al rechazar que Morena reciba la totalidad de los ¡¡mil 500 millones!! que le tocan en el 2019 como prerrogativas.Desde luego es el partido que tiene menos que perder porque los votos le darán la gran tajada del pastel, en el PRI y el PAN si antes no quisieron entrarle, hoy que les toca menos recursos se pondrán a llorar. En Guanajuato seguramente Morena pondrá el tema en la mesa, pero la mayoría azul tendrá la palabra.Aunque el PAN ganó 25 de 46 ayuntamientos en realidad gobierna el 70 por ciento de la población.El nuevo rompecabezas electoral de Guanajuato registra que bajo el manto de los gobiernos azules estarán el siguiente trienio 4 millones 089 mil habitantes (sus bastiones León, Irapuato y Celaya).El PRI que ganó 11 municipios supera a Morena al gobernar el 12.8%, que son 751 mil habitantes, eso gracias a ciudades medias como San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz.Morena sólo ganó en 5 pero eso representa el 10.5% de los guanajuatenses, y la joya de la corona que fue arrebatar al PAN Salamanca, donde además ganó la diputación local, la única que perdió el Frente por Guanajuato.El Partido Verde Ecologista gobierna al 3.5% de población; el PRD el 2.3% y Nueva Alianza el 1%.El análisis elaborado por el priísta Alejandro Arias es útil para el análisis al interior de los partidos.No hay que olvidar que PRI, PAN y Morena en Guanajuato tienen este año en puerta la renovación de sus dirigencias estatales; en el Verde regresó al timón Sergio Contreras, pero también les dejó la jornada electoral gran aprendizaje, ellos lo toman con optimismo, aunque lejos estuvieron de lo que aspiraban.En juego estuvieron 516 asientos en los 46 ayuntamientos. El PAN alcanzó 200; PRI 117; la coalición Juntos Haremos Historia 69; el PVEM 44; PRD 29; Independientes 25; MC 18 y NA con 15.Para la gobernabilidad un dato interesante a seguir es que, si bien el PAN gobernará 25 ayuntamientos, en cuatro de esos no tiene mayoría, el caso más significativo es el de Celaya con Elvira Paniagua.El PRI ganó 11 pero en tres no tiene el control del Cabildo (eso son Dolores, San Luis de la Paz y Uriangato).Morena tendrá el gobierno en cinco ayuntamientos aunque sólo en el de Apaseo el Alto contará con una mayoría dirimente (es decir que ocupa de toda su bancada y del voto de la alcaldesa Carmen Ortiz).El PVEM ganó en San Felipe y Apaseo el Grande, pero sólo cuenta con mayoría dirimente en el último.El PRD sí tendrá mayoría en Moroleón y Juventino Rosas. Y lo mismo Nueva Alianza en Villagrán.Diego Sinhue Rodríguez, gobernador electo, regresó de su descanso, y está contrareloj.El 26 de septiembre toma protesta, en menos de dos meses, y hay mucha tarea por hacer. Lo principal es completar a la brevedad la totalidad de su gabinete legal y ampliado y que los titulares (que en su gran mayoría se advierte serán nuevos) tengan el tiempo para empaparse de las tareas urgentes.Cada gobernante tiene su estilo, y no es lo mismo la continuidad del PAN en Guanajuato que la alternancia en el Gobierno Federal, lo cierto es que contrasta el activismo diario de Andrés Manuel (si bien muchas de las veces con anuncios muy cuestionados) con la calma en la transición del terruño.En particular es hora de darle contenido al cacareado “golpe de timón” en materia de Seguridad. Ir perfilando los nombres de quienes encabezarán esta lucha puede ser, por un lado arriesgado para Diego, pero por otro atinado para que tomen las riendas de un estado donde la ola violenta no tiene freno.En radiopasillo van y vienen nombres para el gabinete, ninguno todavía estaba confirmado. El magistrado Daniel Chowell Arenas sigue siendo una de las cartas para la Fiscalía General del Estado.La extesorera de León, Alejandra Gutiérrez, hay quienes la ponen en la Secretaría de la Transparencia. La realidad es que ella está de vacaciones y nada le han dicho, y tampoco es una oferta para celebrar pues entonces para que se la jugó haciendo campaña para ganar la diputación local. No es buena señal.