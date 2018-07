Guanajuato es sexto lugar en mordeduras de perros contra humanos

Durante los primeros siete meses del año el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportómientras que el año pasado se registraronEn promedio cada año recibenJuan Martín Álvarez Esquivel, director de Epidemiología y Sanidad de Salud Municipal, dijo queDijo quepor la cercanía al cerebro, porque elataca al sistema nerviosos central.Una mordedura abajo dely donde solamente hay lesión de piel,Citó un caso ocurrido el pasado 17 de marzo en la colonia 10 de Mayo donde

Una perrita pitbull defendió su hogar de un ladrón. Foto: Cortesía.



“Siempre se me echan encima pero no les tengo miedo porque les hablo dulce igual que los niños, o nomás les hago con la mano o con un palo que les voy a pegar y se van”, narró.



“Yo iba muy campante a levantar unos cartones, estaba echado un animalito, pero no le tome importancia, ya cuando volteé para poner el cartón en el diablito sentí el agarrón del pie, comencé a hablarle y patalear y me soltó, pero me agarró el otro pie y le hice con la mano que le iba a pegar y fue como me soltó”, recordó.



“El Killer no me quería, me ladraba cuando le daba de comer, me gruñía, se me echaba encima y mejor lo regalé. Me quedé con el Nex; diario lo soltaban en la casa a las 10 de la noche porque salía a la esquina a encontrarme, en una de esas ocasiones el perro mordió a una señora que iba por la calle, la agarró de la falda y la revolcó”.



“Esto ayudará al dueño a conocer sus reacciones con la gente, otros animales, el ruido, etc.”, aconsejó.



“Se puede simular tomar una piedra y levantar las manos, gritarle que se calle, hacer ruido y movimientos que permitan que el animal se sienta que no es el dominante”, explicó.

Mencionó que a los canes que atacaron los dejan 10 días en observación para ver si desarrollaran rabia, enseguida los dejan en convivencia con perros entrenados sociablemente para ver sus reacciones y poder regresarlos a sus dueños, quienes firman una carta compromiso de cuidado del animal. De lo contrario, no se los entregan y se quedan para adopción.El directivo compartió queor lo anterior exhortó a la población en general a ser más atentos con lasMiguel Ángel Chavira Guerrero, jefe del Programa de Zoonosis de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), explicó que a uSi el caso es de menor gravedad s, pero si es de mayor relevancia son aplicadas las(elevado contenido de anticuerpos contra el virus). Enseguida, posteriormente se evalúaAlgo importantes es identificar al, periodo que tarda en reproducirse el virus de la rabia; si resulta positivo se inicia esquema de vacunación con las personas que tuvieron contacto con el perro.Hace poco fue atacado por un can en la colonia Villa de las FloresBernardo acudió al Centro de Salud, donde lavaron y desinfectaron su herida. Le recomendaron que observara al perro que lo atacó durante una semana para saber si moría entonces tendría rabia, afortunadamente el perro aún vive.Roberto Gutiérrez reportó queA consecuencia de la agresión. Pero esta no es la única mala experiencia que Roberto tuvo con los perros;platicó que el perro de la calle nunca había agredido a nadie, pero desde aquel momento los niños le tuvieron miedo.; esta vez la víctima iba cruzando un lote baldío en una bicicleta muy lento, cuando otro perro callejero llamado “El Puma” lo alcanzó y le mordió la nalga izquierda. Fue atendido en el Centro de Salud en Piletas, donde lavaron y desinfectaron la herida, además lo inyectaron contra la rabia y tuvo que observar al “Puma” durante 10 días para saber si tendría rabia, pero el perro murió de viejo.A pesar de las malas experienciasExplicó que una de lasUn ejemplo espues esto les da un(estar en lo alto) o, pese a que sea un espacio grande, puesDijo que entre los perros callejeros es frecuente el trauma por violencia y agregó que l. Otro caso son los canes violentados que reaccionan ante la situación, por ejemploPor lo anterior el experto recomendópara que exploren nuevos aromas, caminos, gente y tengan contacto con su alrededor.Axel mencionó que no es que existan, sino que cuentan con mayor o menor energía, es decir,Ante una situación de violencia comentó que si se puede escapar de la situación hay que hacerlo, de lo contrario nunca hay que darle la espalda al perro, pero tratar de amedrentarlo para que el canino sepa quién es el dominante.Por último, Martín Macías exhortó a la población en general a asesorarse con un profesional en caso de que sus mascotas presenten algún síntoma de agresión.