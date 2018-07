‘Escudo no funciona al 100%’: presidente del PAN

"Yo creo que sí ha servido, al cien por ciento claro que no, por supuesto que no, pero de que ha servido, ha servido. Al tamaño del costo que ha representado para el presupuesto son las cosas que se tienen que evaluar, siempre en una evaluación tú tienes que establecer la comparación del costo beneficio", indicó. "Y si sigue, en qué condiciones y si no, qué es lo que se gana, qué es lo que se pierde en ese cambio, porque esto tiene que ser evaluado a la luz de la nueva administración, incluso hay un recurso presupuestario importante", añadió.

"Yo invitaría a los diputados a que hicieran todavía en el tramo que les queda, alguna mesa de trabajo para que analizaran cuál sería la perspectiva en materia del programa escudo, sabiendo que el que toma la decisión final es el que viene, osea Diego Sinhue Rodríguez Vallejo", declaró.

"Entonces cómo le hago para evaluar, ¿evalúo por los que no sirven o por los que sí. No es así como se hacen las evaluaciones sino se tiene que ver qué es lo que yo tenía antes y después, que indicadores y hacer una evaluación integral", externó.

Felicita a SSPL por CALEA

"Este no es un trofeo sino un compromiso para mantener los protocolos. Sería muy vergonzoso que, así como te dieron la certificación después de tres años te la quitan, entonces es un compromiso", manifestó.

"CALEA no se va a prestar a ese tipo de timing político que se le trata de adjudicar, estos son eventos, con o sin esta Héctor López Santillana está haciendo sus evaluaciones internas, son eventos independientes", concluyó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Escudo no ha funcionado al cien por ciento, pero será Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador electo del estado de Guanajuato quien decidirá si se sigue destinando dinero para este programa u otro en materia de Seguridad.Así lo dijo Alfredo Ling Altamirano, dirigente Municipal del PAN.Esto luego de que el legislador panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, Guillermo Aguirre Fonseca reconociera que Escudo no ha dado los resultados esperados.Agregó que es muy respetable la opinión de Aguirre Fonseca, pero que la haga valer en donde él trabaja, en el ámbito del Poder Legislativo.Sobre la funcionalidad de los botones de emergencia o enlace ciudadano que forman parte de Escudo, el dirigente del blanquiazul dijo que, así como hay algunos que no sirven hay muchos más que sí.Finalmente dijo que habrá que evaluarse la parte de la tecnología que ocupa Escudo, ya que puede que ya sea obsoleta pues esta es cambiante y más pasando cierta cantidad de años.Pero en esta materia también tiene que revisarse lo que dice el contrato al respecto.Alfredo Ling felicitó ayer a la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) por haber obtenido en días pasados la certificación de la Comisión de Acreditación para Corporaciones de Seguridad Pública (CALEA por sus siglas en Inglés) Triple Arco, con la que se reconoce la calidad los procesos que lleva a cabo en sus diferentes áreas como el Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) y la Academia Metropolitana de Seguridad Pública.Dijo que a su parecer con esta acreditación se refuerza el buen actuar de todos quienes conforman la SSPL incluyendo por supuesto a los elementos, pues tienen así la presión de saber que los están evaluando internacionalmente y asumen una actitud de responsabilidad.Finalmente descartó que este reconocimiento prepare el camino para la permanencia del titular de la SSPL, Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien algunas veces ha sido mal evaluado y del que se ha rumoreado su salida.