"Me dispararon, me estoy muriendo", alcanzó a escribir policía a su esposo

Una oficial fue sorprendida por delincuentes en moto, quienes le quisieron robar su arma, pero tras forcejear, uno de los ladrones le disparó en el cuello.

La mujer había terminado su turno y se disponía a tomar el autobús para ir a casa de su suegra, donde la esperaba su esposo e hijo, cuando la asaltaron.

El hecho ocurrió en el Peaje Quintana en Ituzaingó, en Argentina.

La mujer quedó tendida en el suelo, mientras los ladrones aprovecharon para llevarse su revólver.

No obstante, en medio del shock por la grave herida, Lourdes Espíndola pudo mandarle un mensaje de texto a su marido, quién también es miembro de la fuerza: "Me dispararon, me estoy muriendo", señaló.

La oficial fue trasladada de urgencia y está internada en estado crítico en terapia intensiva.