Estafan a viejita; le venden un lingote de oro falso en 70 mil pesos

Carlos Alberto Facio Guerrero, director de Procesos de la Subprocuraduría de Justicia en la Región C, informó que el sábado acudió una mujer al Ministerio Público.Comentó a los agentes que cerca de las 10:40 de la mañana del viernes estaba en una parada de autobuses, en la calle División del Norte en Celaya, lugar en el que un hombre mayor se le acercó y le preguntó por una dirección, misma que desconocía la denunciante.Fue entonces que se acercó una joven quien dijo que la dirección era en la comunidad La Luz Texas, momento en el que el señor les dijo a ambas que había encontrado una mochila con dos ‘barritas’ doradas, la cual se había caído de una camioneta.Dijo que él no las podía cambiar porque no sabía leer ni escribir, motivo por el cual les dijo que si le daban “unos centavos” por ellas, a lo cual la segunda mujer le pidió prestada una para revisarla y partió del lugar.Minutos más tarde la joven regresó con el lingote y dijo que cada barra tenía un valor de 250 mil pesos, por lo que de su bolso sacó un sobre y se lo entregó al señor, partiendo del lugar.El señor le ofreció la segunda barra a Gloria, a lo cual dijo no traer dinero por lo que fueron a la Caja Popular Mexicana para retirar un cheque por 70 mil pesos, que luego cobró en la sucursal Bancomer de la colonia Jardines.Al salir entregó el efectivo al hombre, quien además le pidió ‘prestados’ 500 pesos más para su taxi.Cuando Gloria revisó el lingote junto con su hermano, se dio cuenta que también era falso.