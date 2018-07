NO TE LO PIERDAS

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

y dejar que varias celebridades y comediantes lo destrozaran frente a una audiencia en vivo, y así experimentar una especie de catarsis."Sé que este momento es importante para mi papá. Él tiene un gran sentido del humor, es alguien que aprende de sus errores y no tiene miedo a lo que digan sobre él", destacó su hija Scout en entrevista."Muchas personas nos han preguntado por qué está haciendo esto, que no tiene necesidad y que quizás no le ayude a su carrera. Pero él no lo hace por eso, sino para divertirse un rato", agregó.Tallulah, Rumer y Scout, las hijas que Bruce Willis tuvo con Demi Moore./ Foto: Google.El protagonista de cintas como Duro de Matar, Armaggedon y El Sexto Sentido grabó el 14 de julio este especial de comedia en el legendario Hollywood Palladium de Los Ángeles.Duro de Matar es una de sus películas más icónicas./ Foto: Google; el ex basquetbolista Dennis Rodman, y la presentadora Martha Stewart."Entre comediantes tenemos un dicho: 'Sólo rostizas a quien quieres, y Bruce siempre ha sido un gran tipo, es una de las leyendas más grandes del cine de acción y de Hollywood en general.El comediante Jeff Ross./ Foto: Google"Que acepte recibir burlas, bromas, ataques hacia su persona y su carrera, habla mucho del gran ser humano que es, pues no cualquier aceptaría chistes sobre sus matrimonios fallidos", reconoció Ross.Durante casi cuatro horas y con el actor Joseph Gordon-Levitt como maestro de ceremonias,Joseph Gordon Levitt condujo el programa./ Foto: Especial, pasando por el hecho de probablemente nunca ganará un Oscar... Willis se carcajeó de todas estas referencias.Demi Moore estuvo casada con Willis durante dos décadas./ Foto: Especial"No me pueden dañar, ¡soy el jodido Bruce Willis! No hay nada mejor que eso", gritó el actor durante su réplica, al final del show, donde aprovechó para revirarle a todos sus bromas.El actor fue 'duro de rostizar'/ Foto: EspecialRoast de Bruce WillisEste lunes 30 de julio10 de la nocheCanal Comedy Central