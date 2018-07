Diego Boneta en un promocional de Luis Miguel: La Serie/ Foto: Especial

Problemas de negociación

Luis Miguel y su amigo el empresario Carlos Bremer./ Foto: Especial

¿Ahora sí... Zurita?

Sebastián Zurita, hizo casting para la producción de Netflix./ Foto: Especial

En un breve video, el conductor Daniel Bisogno dijo que de muy buena fuente,pero sin Boneta como el intérprete de 'El Sol'.termina Bisogno el video de apenas 28 segundos de duración.El amigo del cantante, dijo que es “100 por ciento que sí se hace la segunda temporada”, porque es un proyecto en el que “todos ganan”.“Pero no deben batallar porque para Boneta puede ser también muy valioso. Y si Boneta no quiere, pues traemos otro. Claro, también que Boneta cobre más, tiene derecho. Pero de que tiene que haber una segunda temporada, obviamente, ¿cómo no va a haber?".Pero en caso de que al actor de “RBD” no le lleguen al precio, ¿Zurita entrará al quite?En mayo pasado, en una entrevista para la revista Quién, Zurita opinó sobre la serie:“Es una serie que todos sabíamos que iba a ser un éxito porque es Luis Miguel ¡por el amor de Dios! Creo que el chiste es que la gente la disfrute, la idea es que todos nosotros empecemos a hacer este tipo de contenido que tenga calidad, que sean series verídicas”, comentó.Y además, elogió la gran interpretación de Boneta:“Creo que Diego está haciendo un excelente trabajo, creo que le va muy bien, aparte canta muy bien”, expresó.