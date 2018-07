al parecer hay líneas que Meghan, que se ha ganado los corazones de mucha gente, aún no puede pasar.

le dijo 'no' a un traje de esmoquin Stella McCartney que Meghan se quería poner.

"(Le dicen a Meghan que tiene que) dejar de vestirse como una estrella de Hollywood y comenzar a hacerlo como una 'royal': el traje estilo esmoquin no es lo suficientemente tradicional para el príncipe Harry".

La vida de Meghan Markle, la nueva duquesa de Sussex, se empieza a convertir en un 'misterio' que encanta y a la vez preocupa.La joven más 'rebelde' de la realeza en el Reino Unido, siempre se ha caracterizado por vestir a la moda, como toda una celebridad (ha pasado más tiempo siendo actriz que duquesa).PeroResulta que los duques de Sussex, ella y Enrique, están preparando su próxima gira real por Australia y Nueva Zelanda, para otoño.Meghan ya está preparando el vestuario que lucirá en los próximos eventos con su nuevo esposo. Pero hay detalles.Enrique de Gales ha participado en reuniones de su esposa con los diseñadores que la visten, yA la reina no le gustan las cosas tan poco conservadoras, y una de las 'alas' de la feminista en la realeza, estaría lastimada.Se ha visto a Meghan con la ropa que le gusta; llevó un traje negro de Givenchy a un viaje a Dublín, pero al parecer la realeza no quiere que rompa los protocolos 'tanto', y no sabemos cómo será la transformación de una de las 'princesas' favoritas.Una fuente cercana en el Palacio comentó a los medios:Con información de Soy Carmín y Mujer Hoy.