La cantante Ana Torroja vendrá a León el próximo 30 de agosto como parte de su gira 'Conexión', que presentará en el Domo de la Feria a las 9 de la noche.La ex integrante del grupo Mecano, cantará algunos de los éxitos de la agrupación que estuvo activa entre 1981 y 1992 como Hijo de la Luna, Cruz de Navajas, La Fuerza del Destino, Me cuesta tanto olvidarte, Mujer contra Mujer, El 7 de septiembre, entre otros.Así como los de su carrera solista, como: Un Año Más, Bambú, Ya no te quiero, Soy, De mi Lado, Veinte Mariposas, y muchas más.Una de las características que alegrará a los fans de Ana, es que su show será muy íntimo, por lo que solo se habilitará la mitad del Domo de la Feria.Los boletos cuestan (más cargo por servicio):$1,700 en Diamante$1,400 en VIP$1,100 en Grada Oro Frontal Numerada$700 en Lateral Plata$400 en Lateral BronceSe pueden comprar a partir de este miércoles en la página www.ticketcity.mx o en la tienda Pirma de Plaza Mayor y Centro Max.