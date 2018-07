#Tigres | NO, GRACIAS



“Ya tomé mi decisión y es no, así de sencillo, es no (...) Ya se acercó una persona, no voy a decir nombre y yo le dije que no, gracias, punto final”.



Ricardo Ferretti confiesa que ya rechazó dirigir a @miseleccionmx



