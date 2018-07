Red sexual: Urgen a combatir la trata de personas

El total de víctimas de trata a nivel nacional de enero a junio de 2018 asciende a 218, delito por el que se iniciaron 154 carpetas de investigación, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los que se resalta que la Ciudad de México se ubicó como la entidad con más mujeres afectadas por ese fenómeno, al contabilizarse 42 de 159 en la República en los primeros cinco meses del año.



Al conmemorarse hoy el Día Mundial contra la Trata, información del secretariado precisa que en el mismo periodo, Chiapas y Tlaxcala registraron 16 víctimas mujeres cada uno y Nuevo León, 12. En Tlaxcala, 2.33 mujeres de cada 100 mil son víctimas de trata, en la Ciudad de México la tasa es de 0.91 y en Campeche, de 0.83. La presidenta de la organización ¿Y quién habla por mí?, Areli Rojas, reconoció que a Tlaxcala se le ubica como un estado en el que las personas se han dedicado a esa actividad ilícita y requiere solución, pero indicó que es un mito pensar que sólo ahí se comete este delito.



“Se dejan al margen casos de trata de personas obligadas a entrar al de crimen organizado que ocurren en el norte del país, en Guerrero y Michoacán, porque hay niños y adolescentes a los que se les enrola en estas cuestiones. “Realmente es un mito que se focalice en un solo estado, también en la Ciudad de México es visible con la cantidad enorme de mendicidad de familias que, si bien lo hacen por necesidad, algunas de ellas son víctimas de alguien que las obliga a pedir dinero y lucra con ello”, agregó.



Felipe de la Torre, ocial de Gestión de Programas en la Ocina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la Ciudad de México, citó que hasta el 16 de octubre de 2017, el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) contaba con 634 personas inscritas como afectadas por la trata de personas, de las cuales, 589 son directas y 45 indirectas; 355 son hombres y 278 mujeres.



En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que a nivel mundial el principal desafío en la lucha contra este delito son las redes internacionales de trata que han encontrado en internet una nueva forma para enganchar a sus víctimas, en especial a menores de edad, por lo que pidió fortalecer la cooperación de los países para investigar y perseguir el ilícito.



Precisó que con la campaña #AQUÍESTOY, lanzada por la UNODC y la Secretaría de Gobernación en julio de 2017, hubo un crecimiento de 185% en las llamadas de denuncia. Entre julio del año pasado y el 30 de junio de 2018 se han recibido mil 181 denuncias. Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y Tlaxcala, son los estados de donde se recibieron. De la Torre subrayó que el principal reto que tiene México en el combate al fenómeno es crear un sistema estandarizado para la atención a víctimas. Reconoció que se ha avanzado positivamente en la creación de un marco normativo para la persecución de este ilícito.



“México tiene el reto de la asistencia a las víctimas. El Estado mexicano todavía no cuenta con un sistema completo estandarizado de certicación de los albergues y los lugares en donde se presta la atención humanitaria legal y sicológica de asistencia a la víctima de trata”, enfatizó.



Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráco de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), explicó que el delito de trata inicia desde la captación de la víctima, su transporte, traslado, acogida y recepción con el propósito de explotarla. Posteriormente, inician las modalidades de explotación en las cuales pueden congurarse otros delitos, razón por la que este fenómeno es mucho más complejo de lo que se cree.



“La trata termina donde empieza la manera en que van a explotar a las víctimas”, explicó la especialista. “Hace falta una verdadera voluntad política de perseguir el delito de trata porque es un negocio que genera muchísimas ganancias, el problema es que todavía hay jueces que no acaban de entender las dinámicas del delito”, agregó. Areli Rojas consideró que en México hace falta una estrategia en la que todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno se comprometan a erradicar el tráco de personas.



“Tenemos que hacer un diagnóstico más preciso, sacar perles tanto de víctimas como de victimarios, no sólo de explotación sexual, sino de otras modalidades y recongurarnos con un tipo de mecanismo internacional en el que cooperen otros países donde se comparta esta información para enfrentar el delito como lo que es: un crimen de carácter transnacional que apenas y se ve superado por el narcotráco”, puntualizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx