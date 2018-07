El ABC del combate a la inseguridad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Si hay un tema que hoy nos roba el sueño es la inseguridad en la que está sumido nuestro Estado y nuestra ciudad.No hace mucho tiempo podíamos realizar actividades tan cotidianas como elementales y que hoy ya no las podemos realizar tan fácilmente. Acciones como salir en la noche, transitar en algunas zonas -aún de día-, retirar dinero del banco o de un cajero, dejar estacionado el vehículo en la calle, etc., pueden ser sinónimo de convertirse en víctima de la delincuencia. Pero lo que verdaderamente nos aterra es que ya en cualquier lugar y a cualquier hora hay ejecuciones y balazos. Las noticias de cuerpos desmembrados y tirados en la calle cada vez son más frecuentes.Acabamos de pasar un proceso electoral donde TODOS los candidatos nos ofrecieron seguridad y me gustaría saber que pretenden hacer al respecto.Cambiar el statu quo de la inseguridad ni es fácil ni mucho menos rápido, pero sí se puede, pero lo primero que tenemos que hacer es: comenzar. Parece obvio, pero entre más tiempo pase más complicado será.De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿cómo vamos?, en nuestra ciudad llevamos a lo largo del año una media de 30.5 homicidios dolosos. Es decir, una tasa de 5.1 por cada 100,000 de manera mensual o un acumulado 31.7 durante el primer semestre.Quisiera poner de ejemplo a Bogotá. Durante el periodo más complicado de Colombia en materia de inseguridad por ahí de principios de los 90´s, en Bogotá pudieron pasar de una tasa de 80 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes de manera mensual en 1993, a sólo 4.8 en 2006.Pero ¿qué hicieron? En verdad nada extraordinario. Sólo hicieron que lo ordinario sucediera.Comenzaron por entender que no es lo mismo combatir la inseguridad que crear espacios seguros. Es decir, comprendieron que no es tema exclusivo de policías y armamento, sino de igualdad de oportunidades, de estrategias, de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de recuperación de espacios y dignificación de los mismos; de opciones de movilidad y desarrollo. Todo eso se puede, pero hay que hacerlo.Primero se tiene que fortalecer a los Consejos tanto Estatal como municipal de Seguridad Pública. Si en Irapuato convergen las policías municipal, estatal, ministerial, federal y gendarmería, así como la SEDENA con diferentes secciones de la Institución, incluyendo a la Policía militar, ¿no sería deseable que el trabajo fuera totalmente articulado y armónico? La realidad es que dicen que trabajan juntos, pero en la práctica es que ni siquiera comparten a fondo los trabajos de inteligencia que se realizan. Necesitamos que el trabajo sea totalmente acordado y homogéneo.Se tienen que buscar mecanismo que aceleren la Justicia y se privilegie la mediación como forma de resolución de conflictos. También se debe mejorar de manera integral el sistema carcelario, pues hoy son escuelas de especialización delictiva. Hay que poner especial atención a los jóvenes que se hayan relacionado con temas de violencia y drogas. Generar estrategias de desarme en cualquier ámbito, incluyendo las escuelas.Por supuesto se requiere el fortalecimiento de los cuerpos policiacos tanto en recursos humanos como en equipamiento, así como incorporar a labores de seguridad ciudadana a la comunitaria mediante la incorporación de los líderes sociales a tareas específicas.Es fundamental la creación de zonas seguras mediante la división de la ciudad en cuadrantes y donde se realicen acciones conjuntas de la policía y la sociedad civil a manera de contención.Por supuesto el combate a la corrupción mediante la rendición de cuentas, evaluación y seguimiento, de los programas y proyectos, así como permitir y fomentar la evaluación externa.Necesitamos la creación de espacios de desarrollo como bibliotecas digitales con acceso a internet, donde haya actividades extracurriculares gratuitas y donde se fomente la resiliencia. También la recuperación de espacios públicos, el mejoramiento del paisajismo urbano, la peatonalización de las zonas con gran tráfico de personas, ordenamiento del ambulantaje y el mejoramiento de los elementos de movilidad, sobretodo aquellos que no privilegien en uso del automóvil.En el caso del combate a los motoratones podríamos como en alguna zona de Brasil, impulsar que la motocicleta sólo pueda transportar a una persona. Aunque sea una moto grande, que no se pueda que vayan 2 o más personas sobre ella.¿Es fácil combatir la inseguridad? No. ¿es rápido? No. ¿Pero es posible? Claro que es posible.¿Cuándo comenzamos?