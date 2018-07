"Todavía va para un ratito el tema, yo lo que he dicho es que en mi administración no se entrega y se los voy a cumplir, eso se los cumplo.



Entonces, en ese sentido yo lo que creo y más prudente es agotar toda la instancia legal, todavía falta entonces hasta que no se agote", mencionó el mandatario estatal.



"Ya una vez agotado si no hay más que hacer y la justicia le otorga la razón definitiva a Zermeño bueno tendrá que entrarse el tema de la expropiación, se puede llevar acabo por un bien público”.



"Todavía nada, está en el proceso es que nosotros cumpliremos las soluciones judiciales pero está todavía este proceso. Ni siquiera me atrevería, el proceso todavía está abierto", declaró el alcalde.



El Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez recordó que su compromiso fue que el Estadio León no se entregue durante su administración y dijo lo cumplirá.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado 17 de enero que el Estadio León es propiedad de Roberto Zermeño y Héctor González.Pese a un amparo interpuesto por el Municipio de León, se notificó al Ayuntamiento que la entrega del inmueble tendría que ser en 30 días, plazo a vencer el cinco de agosto.Márquez insistió en que continuará la pelea y dejó nuevamente abierta la posibilidad de que el Estado haga una expropiación pero ya en el siguiente sexenio liderado por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.El alcalde Héctor López Santillana informó que hasta ahora el tribunal no ha respondido sobre la ampliación de tiempo de entrega del inmueble deportivo.La semana pasada el Ayuntamiento de León solicitó una prórroga para la entrega del inmueble pues a decir de la subsecretaria María Edith Muñoz Solís no está claro el proceso que se debe seguir.