La construcción del Libramiento Silao está en suspenso.



La concesión que el Gobierno del Estado regaló a Grupo México para construir y operar el Libramiento Silao, está en auditoría , pero los expertos, todos ellos integrantes de la Universidad de Guanajuato, aún no sesionan porque están de vacaciones.



Sin conocer lo que podrían resolver los auditores, los diputados del PAN acordaron una iniciativa para prohibir al Gobierno del Estado que “regale” concesiones sin licitarlas.



Por su parte , la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha recibido solicitud de Grupo México para conectar el Libramiento Silao con la carretera 45 (León-México).



Sin mostrar proyectos ni presupuestos, el pasado Jueves Santo (29 de marzo) , el Estado publicó el decreto en el Periódico Oficial.



La concesión es por 30 años a cambio de que Grupo México construya el libramiento de 17.4 kilómetros de longitud, de los cuales 2.6 kilómetros corresponden al Eje Metropolitano Silao-León.



Las obras iniciarían a los pocos días de la publicación del Periódico Oficial, aseguró el gobernador Miguel Márquez, sin embargo, han transcurrido cuatro meses y no hay anuncio de la primera piedra.



Una fuente de primer nivel dijo a am que la compra del derecho de vía se ha atorado porque los campesinos pretenden vender más caro.



Obra Pública del Estado anunció que el Libramiento costaría 2 mil 243 millones de pesos, de los cuales 898 millones de pesos serían para comprar afectaciones, es decir, un promedio de 900 pesos el metro.



Pero am comprobó que el pago a los campesinos por metro cuadrado variaba entre 200 y 300 pesos.





“Ya quieren vender más caro”, precisó la fuente.

La obra incluye la pavimentación de 14.8 kilómetros, en dos tramos:

Longitud: 6.3 kilómetros

Asfalto

Ancho de calzada: 12 metros

Longitud: 2.6 kilómetros

Ancho de calzada: 22.50 metros

Asfalto

Longitud: 8.5 kilómetros

Ancho de calzada: 21 metros

Asfalto

La construcción del Libramiento Silao, según el presupuesto de Obra Pública, se contempló en mil 345 millones de pesos.Inicia en la carretera federal 45, con el entronque a desnivel San Antonio y termina en el Eje Metropolitano, con otro entronque.Inicia en el Eje Metropolitano y termina en el entronque con la carretera estatal 77 Silao-San Felipe.Inicia en el entronque con la carretera estatal 77 tramo Silao-San Felipe y termina en el distribuidor vial Los Rodríguez de la autopista Silao-Guanajuato.

Una obra costosa



De acuerdo con el anuncio de la concesión, el costo por kilómetro del Libramiento Silao sería de 151.5 millones de pesos.



La obra tiene 17.4 kilómetros de longitud, pero 2.6 kilómetros corresponden al Eje Metropolitano León-Silao.



Es decir, el tramo pendiente de construir es de 14.8 kilometros.



En cambio, el costo del kilómetro de construcción del Macrolibramiento Palmillas-Apaseo el Grande fue de 66.9 millones de pesos.



El Macrolibramiento “Centenario de la Constitución”, inaugurado en mayo del año pasado, tiene 86 kilómetros de construcción y es de concreto hidráulico.



Su costo final, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue de 5 mil 755 millones de pesos.



Cuenta con cuatro carriles, nueve entronques, 23 pasos inferiores vehiculares, nueve pasos superiores vehiculares, así como 15 puentes.