EMPRESARIOS Y AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El sector empresarial de León ya alzó la voz por decisiones de Andrés Manuel López Obrador. En precampaña se reunió con ellos, pero en campaña ya no. No se ha dicho si lo hará antes de protestar.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez, tuiteó sobre Manuel Barlett a la CFE: “Muy mala señal nombrar a un político obsoleto en una empresa requiere de visión moderna”.Jorge Ramírez, dirigente de Coparmex, solicitó revisar la figura de Coordinadores Estatales: “Apoyamos reducir burocracia y mejorar la transparencia, pero siempre fortaleciendo el federalismo”.El gobernador Miguel Márquez no quiere irse sin antes dar el banderazo a algunas obras importantes. El secretario de Obra Pública, Arturo Durán, pisa el acelerador para cortar listón de lo que se pueda. Entre lo que va a todo vapor es el puente en la intersección de bulevares Morelos-Las Torres, en León.El funcionario comentó optimista: “A mediados de agosto esté la estructura montada para que el puente pueda estar concluido la segunda o tercera semana de septiembre, su tiempo original era terminarlo en diciembre y estamos haciendo un esfuerzo adicional con la empresa (la guanajuatense VISE)”.Una obra emblema, como es el nuevo Hospital General de León, ya no alcanzarán a cortar el listón. Antes de terminar la Administración debe quedar terminada la obra civil, luego sigue el equipamiento que corresponde a la Secretaría de Salud para que pueda estar operando por ahí del mes de noviembre.El avance está por llegar al 80% . En alguna gira de supervisión con medios este año se dijo que esperaban entregarlo para junio, lo que pasó, aclara el Secretario de Obra, es que hubo alcances adicionales en el proyecto pues se licitaron 35 mil metros de construcción y amplió hasta los 41 mil. Así que el retraso no lo tiene la empresa constructura, ya que su calendario dice que debe terminar para septiembre.El que por fin ya está en el proceso de equipamiento y no tardarán en ir a inaugurar es el Hospital Comunitario de Las Joyas. Ya era hora luego de que lo arrancaron desde ¡enero del 2015!, como lo oye. La anterior constructura simplemente no pudo con el paquete y dejó la obra al 60%, Obra Pública le rescindió el contrato en septiembre de 2016 y reiniciaron la obra hasta junio del año pasado. Ya urge...La alcalde electo de León, Héctor López, no es el único que tomó nota para su proyecto de Seguridad de estrategias aplicadas recientemente en Morelia, Michoacán, como los Centros de Atención a Víctimas, Policía de Proximidad y Juzgados Cívicos; el de Irapuato, Ricardo Ortiz, también reelecto, se reunió con Bernardo León Olea, comisionado de Seguridad de Morelia, para conocer más detalles.El regidor del PRI con licencia y candidato derrotado a la diputación local, David Muñoz, le recordó al futuro Alcalde que ya antes fue a Chihuahua y a Colombia a buscar alternativas de seguridad con prácticamente ningún fruto. Ricardo y Héctor, quienes por cierto también se reunieron en León hace unos días, son compañeros del mismo dolor, la obligación de dar pronto resultados por la seguridad.La dirigencia estatal del Partido Verde, que encabeza el leonés Sergio Contreras, se reunió con los alcaldes electos de San Felipe, Eduardo Maldonado, y de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero, para manifestarles su respaldo y compromiso de tener una relación fuerte el partido y sus gobiernos para responder a los ciudadanos. En la reunión lo acompañó la próxima diputada federal, Beatriz Manrique.