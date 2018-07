Ejercen más de 800 mdp en obras

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De noviembre del 2016 a la fecha, mediante el programa estatal Impulso, se han ejercido más de 800 millones de pesos en obras realizadas en Irapuato, programa que aún no se ha definido si continuará para la siguiente Administración.Así lo informó el director de Desarrollo Social y Humano, Martín López Ramírez, quien indicó que las obras que se han realizado en estos años comprenden desde parques vecinales hasta la rehabilitación de banquetas en diferentes puntos de la ciudad.“Es un programa que ha tenido un fuerte impacto, al inicio de la Administración se hicieron las gestiones correspondientes, para poder bajar recursos a través de este programa Impulso, en un inicio la propuesta era de 500 millones de pesos, el objetivo era atender temas de infraestructura y también temas que permitieran atender el desarrollo integral de los irapuatenses, principalmente aquellas que viven en colonias populares y la periferia”, indicó.López Ramírez indicó que se rebasó la cifra que se acordó en el convenio con el Gobierno del Estado, por lo que se detonaron bastantes obras, como la avenida San Cayetano de Luna.“Por lo menos hablamos de alrededor de 800 millones de pesos, con obras como el Mega Parque, últimamente también el programa que se implementó de guarniciones y banquetas que se desarrolla también en comunidades, hay temas que no se vieron mucho, como el programa socioeducativo, que consistió en un curso que se imparte a los ciudadanos para contribuir a su desarrollo humano”, explicó.El funcionario municipal dijo que hasta el momento no se ha determinado si se continuará con el programa para la próxima Administración, que estará encabezada por el alcalde electo y con licencia, Ricardo Ortiz, quien, de acuerdo a López Ramírez, ya sostuvo reuniones con el próximo Gobernador, Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, y podría estar por determinarse la permanencia de estos programas.