Quería tener su propio negocio ¡y lo consiguió!

Laura Ivonne Vázquez García es una joven emprendedora que desde muy chica siempre soñó con tener su propio negocio, actualmente es Ingeniera Industrial Empresarial, café “Flor Morena” es el negocio en el que emprendió luego de participar en una de las convocatorias por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato (Imjuvi) resultó ganadora y ahora ofrece gran variedad de cafés en su cafetería.Una joven originaria de Uruapan, Michoacán, que desde hace muchos años llegó a esta ciudad para estudiar la carrera de Ingeniería Industrial Empresarial en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (Itesi) de Irapuato, su idea siempre fue ser su propia jefa.“Para emprender este negocio necesite de mucha perseverancia, dedicación y paciencia y le aposte todo mi esfuerzo junto con mi familia que desde un inicio me apoyaron incondicionalmente y del Instituto de la Juventud porque siempre me brindaron su apoyo para hacer posible este sueño”, comentó Laura Ivonne.Contó que en una ocasión, platicando con sus papás, nació la idea de poner una cafetería donde ellos mismos realizarían todo el proceso del café, y fue ahí donde surgió “Morena Café” que te ofrece un delicioso café en diversas variedades.“Al principio, la idea de emprender un negocio desde siempre estuvo en mi mente, no sabía cual, pero sí pensaba en ser yo la que emprendiera y llevará la batuta de un negocio (…) ahora que los tengo es muy gratificante para mí porque además nada ha sido fácil, pero nunca imposible” refirió.La joven emprendedora señaló que la semilla del café la traen de una zona cafetalera llamada Ziracuaretiro, en el estado de Michoacán, misma que tiene un sabor único y 100% natural, sin químicos ni conservadores.El procedimiento del café tostado y molido que se sirve en “Flor Morena” se realiza en las mismas instalaciones del café, dándole un tueste único ya que es un café orgánico, desde luego dejando esa textura única, con un olor y sabor 100% natural de café puro.Para la creación del café, Laura Ivonne explicó que “primero se quita toda la cáscara y dentro del café cereza hay dos semillitas que complementan para formar el circulo lo que forma la semilla del café , una vez que se pela con la maquina morteadora, se le quita toda la cáscara y esta semilla se queda en café verde o verde pergamino que posteriormente se coloca en el tostador mismo que tiene una capacidad para 5 kilos aquí el tueste en término medio durante 40 minutos y enseguida se coloca en la enfriadora y en un movimiento circular a través de un extractor se va enfriando el café”.Añadió que posteriormente se almacena el grano tostado y se mantiene así hasta el momento de molerlo.“Flor Morena” es el nombre que fue elegido por todos sus familiares para su negocio, y de esta manera es como la joven emprendedora ha logrado realizar parte de uno de tantos proyectos que tiene a futuro, quien dijo que los jóvenes tienen que conocer las convocatorias que el Imjuvi les ofrece, ya que cuenta con muchas propuestas y apoyos para los jóvenes que quieren emprender e innovar en su negocio.“Mi mensaje para los jóvenes es que siempre luchen por sus ideales y sueños, ya que hoy en día ya existen incubadoras donde te pueden ayudar a realizar tu plan de negocios o tú estudio de mercado y esto te da más seguridad en que tu idea es buena y puedas mejorarla, los chicos siempre deben de animarse a emprender, enamórense de sus sueños y sus proyectos todo con dedicación y mucho esfuerzo”, comentó Laura Ivonne Vázquez.Los horarios de Flor Morena son de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche, donde ofrecen desayunos completos, cafés, postres y bebidas frías, entre otros.“No hay mejor manera de agradecerles todo lo que han hecho por ella y que estos son los resultados del esfuerzo de su trabajo tanto de mis padres, hermanos, maestros y directores (…) este negocio es todos ellos”, concluyó Laura Ivonne Vázquez García.