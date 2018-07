Cuando los números no dan

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Uno de los negocios más florecientes para los políticos son las concesiones.Sobran ejemplos de las enormes fortunas que se crearon al amparo de las concesiones que se otorgaban y se otorgan los políticos a sí mismos a través de compadres prestanombres, no solo hizo un gran obra sino que tuvo acceso a contratos de distribución con Pemex y toda clase de concesiones de construcción y un mundo de negocios alrededor del poder. Hoy sus herederos son parte de las 10 familias más ricas del País. Acuñó la frase de triste memoria: “un político pobre es un pobre político”.Las cosas no cambiaron mucho con el paso del tiempo y la población se enteraba solo de rebote de la corrupción y los usos del poder. Cuando José López Portillo estrenó una casa descubierta por la revista Proceso, la gente la conoció como la “Colina del Perro”.Casi un derecho. Entonces se especulaba que el ex Presidente habría robado unos 2 mil millones de pesos, pero nunca se supo de mayor fortuna aparte de su colina.Entre la alta burocracia era y es socialmente aceptable repartirse los bienes públicos y concesiones a la vista de todos sin que pase nada. Luis H. Ducoing, cuando era Gobernador del Estado, sustrajo de los bienes públicos una fortuna y tuvo el descaro de “regalar” La Casa Colorada en Guanajuato a Luis Echeverría.Al tiempo la vendió y se empacó dos millones de dólares que eran de guanajuatenses.Hoy nos podemos enterar de casi todo si revisamos por “transparencia” los contratos y las concesiones, sus precios y la forma de adjudicarlos.. Era tanto el abuso de tantos funcionarios, que brotaba como pus en un cuerpo descompuesto. El ejemplo cundía. Nadie decía nada.Tampoco fue complicado enterarnos de las compras de Juan Manuel Oliva, que le dejaron riqueza suficiente para construir vivienda con mordidas a la luz del día. Es tanta su impunidad que un buen día compró una casa con fondos públicos junto a am al doble de precio con el solo objeto de lastimar. El propio Héctor López Santillana firmóy toda una burocracia que pagamos para revisar el gasto no dice ni hace nada?Si con la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto comenzó la caída del(Continuará)