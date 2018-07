¿Y la mafia del poder?

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desconozco si el lector que pasa la mirada distraída por estas breves líneas haya vuelto a escuchar o a leer alguna declaración relativa a la llamada, durante tantos años, “la mafia del poder”, a los “traficantes de influencia” que impusieron a un presidente “pelele” como Calderón y a otro “títere” como Peña Nieto, según calificativos del presidente virtual de México.¿por qué el repentino silencio que parece ser entendido como una exoneración hacia aquellos feroces enemigos de las más grandes causas de México?Si la erradicación de la corrupción fue la bandera electoral que condujo exitosamente al poder a AMLO, entonces, ¿por qué no se ha creado algo así como una futura Comisión de la Justicia orientada a investigar y denunciar los escandalosos peculados como los miles de asuntos impunes que se encuentran archivados en la Auditoría Superior de la Federacióna, ¿entonces por qué se le concede más atención a otros temas que no formaron parte del sistema de promesas políticas, como la creación de “coordinadores estatales” (un suicidio republicano) o la desconcentración de las secretarías de Estado o la reducción de los sueldos a la burocracia?Si nuestro país se encuentra ávido de justicia, si la gran urgencia consiste en construir un Estado de Derecho, ¿porqué no se han colocado los primeros ladrillos de ese magnífico templo, en donde encontraremos los mexicanos la ansiada reconciliación nacional? ¿Por qué no se lleva a cabo una convocatoria con los colegios ymucho más que explicable de los funcionarios públicos (sálvese quien pueda…) que no parecen estar inquietos siquiera, en modo alguno, desde que la “mafia del poder” parece haber sido exonerada, según lo establecen las evidencias expresadas a través de inadmisibles silencios.Lo malo es la enorme plantilla de burócratas, la existencia de un Estado terriblemente obeso en la era de las computadoras, lo bueno es adelgazarlo; lo malo son los impresionantes emolumentos de los funcionarios públicos incluidos los integrantes de todos los poderes de la Unión y el abismal costo de sus respectivas indemnizaciones, lo bueno es reducir sus ingresos a niveles racionales sin dejar al garete al gobierno ni estimular la corrupción por los bajos sueldos;lo malo es la importación de gasolinas y lo bueno es invertir miles de millones de dólares en la construcción de refinerías para producirlas en México y evitar la importación de hidrocarburos; lo malo es la existencia de empresas energéticas arruinadas porque el gobierno ha sido un pésimo empresario, y lo peor es insistir en el error al volver a nombrar políticos sin experiencia en petróleo o en fluido eléctrico para administrar a las dos empresas publicas más grandes y desasadas de México.Algo de lo malo ha quedado enunciado, pero lo peor esSi se trata de consolar a la nación después de tantos agravios eso dicho sea sin eufemismos, hayamos sido otra vez víctimas de una estrategia para tomarnos el pelo de altísimo costo político…