Detectan predios que contaminan

Sesión de Ayuntamiento, celebrada durante la semana pasada, se dieron a conocer las recomendaciones por parte de la instancia de gobierno sobre tres terrenos que causan daños ambientales.

empresa dedicada a la fabricación de pieles sintéticas

EnAseguraron que no cuentan con el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, como tampoco de una garantía a la conservación del ecosistema.En un documento, se especificaron las observaciones quepercibió enperteneciente a la comunidadMismo lugar en el que no se ven acciones para preservar un ambiente sano en bienestar y desarrollo ecológico.Al igual, se señaló el conocimiento de una, la cual se encuentraDonde se observarony no se percató que en la zona se esté dando un aprovechamiento sustentable ni crecimiento urbano.Mientras que en, se dio a conocer la disposición de residuos de manejo especial tipo escombro, mismos que se encuentran sin que haya algún responsable en el sitio.Siendo que a los alrededores del lugar se observan predios de uso agrícola y casa habitación.Los casos y sus recomendaciones por la PAOT fueron canalizados a las direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología, para que se tomen las medidas correspondientes