Francorrinconés muere en Purísima

El cuerpo de un hombre sin vida quedó en el camino de terracería que lleva a la Piedra China, en Purísima del Rincón; se presume que pudo ser a consecuencia de un infarto.



Ayer por la mañana se movilizó al personal de las distintas corporaciones en atención al reporte emitido a cabina central.



NO SE SENTÍA BIEN



Personas en el lugar señalaron que alrededor de las 11:00 de la mañana, el fallecido indicó que presentaba malestares, y que además era diabético.



Al parecer el hombre se detuvo para descansar durante su trayecto para llegar a la parte alta del lugar, se dijo que pudo ser el momento en que falleció, aunque no fue confirmado.



ENCUENTRAN AL HOMBRE



Algunas personas que pasaban por el lugar y vieron al hombre tirado sobre el camino de terracería a un costado de las hierbas se acercaron para ayudarle, pero este ya no respondía.



Por lo que reportaron al sistema de emergencias 911 para que pudieran ayudar al hombre que estaba a ras del piso.



Al lugar de los hechos se trasladaron unidades de Seguridad Pública, así como de Bomberos y Protección Civil, quienes constataron el reporte y dieron aviso a las autoridades correspondientes.



El lugar fue acordonado con cinta de seguridad por lo menos hasta la llegada de agentes del Ministerio Público quienes arribaron al lugar horas después.

También se acudieron peritos para realizar las investigaciones correspondientes en el lugar, y recabar indicios.



FAMILIAR LO IDENTIFICÓ



En el lugar se corrió el rumor sobre el fallecimiento de un hombre de alrededor de 50 años, un familiar del occiso que también se encontraba en el sitio y fue él quién lo identificó como José, de 55 años, de la colonia San Antonio en San Francisco del Rincón.



PARTE DE LA RUTINA DIARIA



Se presume que el hoy occiso acostumbraba visitar el lugar, y que en ocasiones dos menores lo acompañaban, sin ser esta la ocasión.



Más tarde, arribó la unidad del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para identificar el cuerpo y llevarlo al anfiteatro de León para determinar las posibles causas de muerte. Víctima. Familiares lo reconocieron e indicaron que era vendedor ambulante y tenía adicciones.

