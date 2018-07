Fallece Rafael Amador, ex jugador de Pumas

Rafael Amador, ex futbolista mexicano y también ex seleccionado nacional, falleció este martes a los 59 años de edad. Se desconocen más detalles de su deceso.Amador, defensa lateral, fue canterano universitario y jugó como titular en el Mundial de México 86.Debutó en la justa en la victoria 'azteca' ante Irak; repitió en el triunfo de los Octavos de Final frente Bulgaria; y nalmente participó en la eliminación contra Alemania en los Cuartos de Final.A nales de los 90 fue técnico del conjunto universitario para después ir a trabajar al Tec de Monterrey junto a Miguel Mejía Barón.También Rafael Amador fue estratega de los Pumas en el Torneo Invierno 1999, certamen en el que no pudieron calicar a la liguilla del futbol mexicano.