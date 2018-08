Campeche 'blanquea' a los Bravos

2018-07-31 22:43:11 | ÓSCAR JIMÉNEZ | @oscarjisa

León caen ante los Piratas en el primero de la serie

El ataque leonés se topó con un gran picheo. Foto: Cortesía



En casi 3 horas y media, los Bravos de León perdieron el primer partido de la serie en el Domingo Santana por 3-0 ante los Piratas de Campeche, por lo que la cima de la Zona Sur ya no les asegura nada.

Ante el lleno en La Fortaleza por los martes 2x1 que se han vuelto tradicionales, la novena de Luis Carlos Rivera no pudo recobrar la fuerza que les había permitido puntuar.

Fue en la cuarta entrada alta que los filibusteros abrieron la pizarra mediante batazos acertados; en primer momento, Flores bateó con fuerza para permitir que Rodríguez recorriera todas las aristas del diamante y así adelantar a la visita, que pisaba fuerte.

Casi de manera inmediata a la apertura de la tirilla, Sánchez pudo marcar la segunda carrera, para con ello poner sobre las cuerdas a los Bravos de León, que aunque presumían un pitcheo efectivo por medio de Rogelio Martínez, en el turno al bat no les recompensaba.

Parte de la derrota se le atribuyó a que aun teniendo hombres en base, sobre todo en las entradas finales, el equipo no encontró los hits, para de esta manera quedar maltrechos. Y en la contraparte, los bucaneros cerraron con su tercia a través de Vásquez que se apoyó en un batazo de Olmo Rosario para así salir ilesos con 11 hits en el Domingo Santana.

El segundo duelo de la serie se celebra esta noche en el Domingo Santana, a partir de las 19:15.

Da el ‘Sí’ en pleno juego

Por segunda vez desde su regreso a la Liga Mexicana, el Domingo Santana fue testigo del compromiso marital, y es que un par de aficionados se comprometieron ante el aplauso del resto de los aficionados, que ante la noticia mostraron su apoyo a los próximos esposos... que resultaron muy Bravos.