Santos le responde a Agustín Marchesín

Apenas este lunes, el guardameta argentino desató la polémica al criticar el trato que tuvo en su estancia en . Sin embargo, ya le respondieron y desmintieron sus acusaciones. “Pasaron cosas que no me gustaron, no me sentí cómodo con cosas que me dijo el presidente ( ), que no me cumplió y en su momento pedí mi salida”, fue el señalamiento del futbolista en su paso por la Comarca.



Este martes, a través de un comunicado ocial, dio su versión de la situación a la que se rerió : “Habiendo sido campeones, el jugador argentino y su representante, quisieron renegociar un contrato, tratando de obtener un incremento salarial, el cual no era apropiado desde el punto de vista de , ya que el contrato contemplaba premios por campeonato y se encontraba recién iniciado”.



“Cabe destacar que, en todo momento, el Club Santos Laguna cumplió a cabalidad con el contrato estipulado con el guardameta, y su traspaso se dio en los términos que marca el reglamento del futbol mexicano”, se enfatizó en el mensaje.



Además, la directiva de los 'Guerreros' también aprovechó para asegurar que Boca Juniors, de Argentina, sí se acercó con 'Marche' cuando era jugador santista. Otra armación que contradice lo mencionado por el arquero americanista. Si bien al final del comunicado los Laguneros le desean lo mejor a Marchesín, faltará ver si el argentino da una nueva réplica.