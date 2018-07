De entre ellos saldrá el técnico para la Selección Mexicana

Ya han pasado varios días desde que Juan Carlos Osorio dejó la dirección técnica de la Selección Mexicana.



El colombiano abandonó al equipo Tricolor después de disputar la Copa del Mundo de Rusia 2018, el objetivo para este torneo era calicar al quinto partido, sin embargo, se volvió a fracasar en el intento.



Tras no conseguir los resultados que se esperaban en el Mundial, se preveía que el timonel sudamericano dejara el cargo de entrenador nacional. Ahora la pregunta es ¿quién será el ideal para dirigir a México en el siguiente proceso mundialista? Los nombres comienzan a rondar en la Federación Mexicana de Futbol y aquí te dejamos unas opciones que podrían lllegar a la silla más caliente del balompié mexicano.



RICARDO GARECA



Una de las opciones reales y positivas para reforzar el banquillo tricolor es el técnico argentino Ricardo Gareca, actual entrenador de la Selección Peruana y quien llevó al combinado andino disputar una Copa del Mundo después de 36 años.



En su estadía como entrenador de la selección de Perú, disputó la Copa América de Chile 2015, en la que logró el tercer puesto. Para la Eliminatoria Mundialista en la CONMEBOL, terminó en la quinta posición para jugar el repechaje ante Nueva Zelanda, logrando su pase al Mundial de Rusia 2018 y creando una selección unida y con mucho dinamismo.



En su trayectoria como director técnico, la cual inició en el año de 1995, acumula títulos de la Liga Argentina, la mayoría con Vélez Sarseld.



GERARDO MARTINO



Otro de los técnicos candidatos para tomar las riendas de la Selección Mexicana es Gerardo Martino, argentino y que actualmente dirige al Atlanta United de la MLS. El estratega de 55 años de edad ya cuenta con experiencia dirigiendo a selecciones nacionales.



En 2007 comenzó el proyecto de dirigir a la Selección de Paraguay, disputando torneos como la Copa América de Venezuela 2007 y Argentina 2011 donde fue subcampeón, y el Mundial de Sudáfrica 2010, llevando al conjunto guaraní a los cuartos de final por primera vez en su historia. Mientras que en el 2014 se hizo cargo de la selección argentina.



Con él, la albiceleste quedó subcampeona de la Copa América de Chile 2015 y de la Copa América Centenario en el 2016. Gerardo “Tata” Martino también cuenta con experiencia en clubes, pues ya dirigió al Barcelona, sin embargo, su paso por el equipo culé no fue el mejor.



ANDRÉ VILLAS-BOAS



El entrenador portugués cuenta con una gran experiencia en equipos de renombre del futbol europeo. Con apenas 32 años dirigió al Porto y los llevó a conseguir el título de Liga, Copa y Supercopa de Portugal, al igual que el de la UEFA Europa League. Tras su exitoso paso por el Porto, dirigió al Chelsea y posteriormente al Tottenham, sin embargo en la Premier League no logró conseguir ningún campeonato.



Ya cuenta con experiencia en el futbol ruso al dirigir al Zenit de San Petersburgo, donde sí logró títulos. Posteriormente se fue al futbol de china con el Shanghai SIPG. A Villas-Boas se le conoce como el alumno más avanzado de la escuela de José Mourinho. Con apenas 40 años ya ha estado en vestidores con grandes guras del futbol mundial.



JORGE SAMPAOLI



El último técnico que dirigió a la Selección Argentina en una Copa del Mundo también suena para dirigir a la Selección Mexicana. Jorge Sampaoli ya cuenta con experiencia dirigiendo selecciones. Su primer reto internacional fue la Selección Chilena, en la que logró hacer un gran papel.



Cumplió el objetivo de calicar a “La Roja” a la Copa del Mundo de Brasil 2014 donde jugaron hasta los Octavos de Final. Posteriormente disputaron la Copa América Chile 2015 en la que obtuvo el campeonato. En 2017, Sampaoli asumió la dirección técnica de la Selección Argentina, teniendo como objetivo la calicación al Mundial de Rusia 2018.



Participando en una eliminatoria en CONMEBOL de infarto, Sampaoli consiguió el pase a la Copa del Mundo. Ya en el campeonato mundial, la albiceleste no logró desplegar su mejor futbol y solamente lograron sumar cuatro puntos, cantidad que le alcanzó para calicar a Octavos de Final, donde terminaron eliminados por Francia.



HÉCTOR CÚPER



Otro argentino que suena para dirigir al Tricolor es Héctor Cúper. Estratega que dirigió el pasado Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Egipto que quedó eliminada en la Fase de Grupos al perder todos sus partidos. Su paso en selecciones nacionales no ha sido bueno, pues también dirigió a la selección de Georgia pero no pudo ganar ningún encuentro.