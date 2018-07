*Con información de TV Notas.

Un amigo del artista es quien le contó a la revista TV Notas que Alex está pasando un terrible momento y que al parecer, ya no hay nada que hacer.“Es verdad, llevan varios meses mal, con ese estira y afloja. Hubo un engaño por parte de Mar, le puso el cuerno hace un par de meses y él se enteró; obvio, al principio ella lo negó, pero ya con pruebas en mano, ni cómo negarlo. Alex está destruido, en verdad la amaba demasiado, le dio todo, siempre la procuró, y que ella le pagara con esto le dolió mucho”, contó dicha fuente.El amigo dice que fue en Semana Santa cuando Mar habría faltado al respeto a su matrimonio.“Todo se agudizó en Semana Santa, cuando Alex, por trabajo (estaba grabando la novela 'Educando a Nina'), no pudo irse de vacaciones con ella y los niños a Acapulco. De hecho, primero se fueron los pequeños solos con la abuela de Mar y después ella los alcanzó”.“En uno de esos días, a Mar se le hizo fácil irse de antro con unas amigas que se encontró allá; pero ése no es el problema, sino que entre música, fiesta y alcohol, conoció a otras chavas y otros chicos, y entre trago y trago se encamó con uno de ellos, que resultó ser el futbolista Jérémy Ménez, del club América; y ¡le fue infiel a Alex!”.El futbolista Jérémy Ménez./ Foto: Especial.Pero no sólo Mar está casada con Alex, sino que“Alex lo supo meses después, porque resultó que el futbolista tenía novia, y como lo cachó, ésta le llamó a Alex para decirle que controlara a su mujer y le dijera que no se metiera con hombres que ya estaban comprometidos”.De acuerdo a la publicación,acerca de la supuesta noche de pasión que tuvieron.En otro de los mensajes, Alex descubrió que también se vieron en la Ciudad de México.“Alejandro se puso como loco y le reclamó con pruebas en mano que de qué se trataba, que cómo era posible que jugara así, pues la amaba como a ninguna otra”.Mar Milla y Alex Ibarram tienen dos hijos en común./ Foto: Especial.Pero, según el amigo, Alex no puede superar esta traición y ahora se refugia en Tepoztlán, donde tiene una cabaña.