Katherine, la hija mayor de Arnold Schwarzenegger y Chris Pratt, el protagonista de 'Jurassic World'

un paparazzi los captó ¡besándose!

Es mamá 'Cupido'

fue la mamá de Katherine, María Shriver, quien los presentó.

Es sobrinanieta, por parte de su madre, del presidente John F. Kennedy.

El actor comenzó su carrera en la serie 'The O.C.'

Estuvo casado con la actriz Anna Faris entre 2009 y 2017

, que se separó hace un año de la también actriz Anna Faris, son la nueva pareja de Hollywood.La autora y bloguera Katherine Schwarzenegger/ Foto: Especial.El actor, de 39 años, y la escritora, de 28, fueron vistos paseando por Los Ángeles hasta quePero eso no es todo, en este paseo, el hijo del actor, Jackson, de 5 años, también los acompañó. Jackson es fruto de la relación de Chris con Anna Faris.Un paparazzi captó justo el momento del beso./ Foto: Tomada de TMZ.De acuerdo a varios medios estadounidenses,Katherine y María Shriver, ex esposa del actor Arnold Schwarzenegger./ Foto: Especial.Se sabe que durante su adolescencia, Katherine tuvo problemas de autoestima y mientras estaba en la universidad escribió un libro de autoayuda.Katherine junto a su afamado padre./ Foto: Especial.También se autoproclama amante de los animales y es embajadora de varias asociaciones que los protegen.y sus últimas películas, 'Guardianes de la Galaxia', 'Jurassic World', 'Jurassic World: El Reino Caído' y 'The Lego Movie', lo han elevado a la fama.Chris Pratt en una escena de la serie 'The O.C.'/ Foto: Especial.y el 6 de agosto de ese año anunciaron en Facebook su separación.Anna Faris y Chris Pratt./ Foto: Especial.