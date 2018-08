Demi Lovato necesita recibir terapia o podría morir

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La cantante Demi Lovato aún no está en condiciones para decidir si entra o no de nuevo en rehabilitación, pero familiares y personas cercanas a ella están seguros de que necesita un tratamiento para poder salvar su vida.Una semana después de haber sufrido una sobredosis, Demi aún sigue hospitalizada, con náuseas y fiebre alta.De acuerdo con la página “TMZ”, personas cercanas a Demi no saben cómo tomará ella el mensaje de que necesita rehabilitación “desesperadamente”.Algunos confían en que lo tomará bien y será receptiva con la idea, pues ya en 2010 estuvo en tratamiento contra problemas alimenticios.Lovato fue encontrada, el pasado martes 24 de julio, inconsciente en su cama y equipos de emergencias le suministraron un tratamiento para una sobredosis por un opioide, aunque Demi nunca reveló qué sustancia había ingerido